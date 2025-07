Prinzessin Leonor stolz: Sie erhält eine Marine-Auszeichnung

Prinzessin Leonors (19) Ausbildung beim Militär ist von Erfolg gekrönt. Die spanische Thronfolgerin bekommt am Mittwoch von ihrem Vater König Felipe (57) ihre erste militärische Auszeichnung verliehen. Wie Daily Mail berichtet, nahm Leonor im Rahmen der Fahnenweihe in Pontevedra das Große Verdienstkreuz der Marine entgegen. Ihr Vater selbst legte ihr die Schärpe in den spanischen Nationalfarben um und drückte sie danach in einer festen Umarmung. Das Verdienstkreuz ehrt das Engagement und die Verbundenheit der zukünftigen Königin mit den spanischen Truppen – es handelt sich um eine angesehene Auszeichnung, die für besondere Verdienste innerhalb der Marine verliehen wird. Ein wichtiger Meilenstein für Leonor auf ihrem Weg zur Krone.

Leonor befindet sich aktuell im zweiten Abschnitt ihrer militärischen Ausbildung. Nach rund einem Jahr in der Grundausbildung bei der spanischen Armee wechselte sie zur Marine, wo sie derzeit auf einem Schulschiff lernt. Den letzten Abschnitt ihrer Ausbildung wird sie im Anschluss bei der Luftwaffe absolvieren. Ihre Zeit beim Militär ist für die 19-Jährige unerlässlich, denn als Königin wird sie auch Oberbefehlshaberin der Streitkräfte sein. Insgesamt drei Jahre in militärischen Diensten sind daher Pflicht. Darüber, diese Pflicht ausführen zu dürfen, ist Leonor aber sehr stolz, wie sie beim Antritt ihrer Ausbildung betonte: "Ich bin glücklich, weil ich weiß, wie sehr die Spanier unsere Streitkräfte schätzen. Es ist ein wichtiger Moment in meinem Leben und ich bin sehr aufgeregt und entschlossen, weiter zu lernen und mein Bestes zu geben."

Derzeit bedeutet ihre Zeit beim Militär aber auch, dass Leonor lange weit weg von ihrer Familie ist. Wie besonders die Momente des Wiedersehens sind, zeigte sich erst Anfang Juli. Nach fast neun Monaten auf See sah die Prinzessin nämlich endlich ihre jüngere Schwester Sofía (18) wieder. Die beiden sollen laut Vanity Fair einen gemeinsamen Nachmittag in einem Restaurant im nordspanischen Gijón genossen haben. Dort legte das Segelschiff, auf dem Leonor derzeit stationiert ist, an und ihre Schwester reiste extra für das Wiedersehen in den Norden. Viel Zeit für Schwesternzeit hatten die beiden zuletzt nicht, denn während Leonor beim Militär ist, lernte Sofía für ihren Schulabschluss in Wales.

Anzeige Anzeige

MC Boti / ActionPress Prinzessin Leonor bei der Verleihung des königlichen Verdienstkreuzes, Juli 2025

Anzeige Anzeige

MC Boti / ActionPress König Felipe mit seiner ältesten Tochter Leonor, Juli 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinzessin Leonor und Prinzessin Sofía von Spanien