Connie Francis war dankbar für das Comeback ihres Hitsongs

Connie Francis (✝87), die legendäre Sängerin und Ikone der 60er Jahre, hat kurz vor ihrem Tod noch einmal einen bemerkenswerten Erfolg gefeiert. Ihr Klassiker "Pretty Little Baby" aus dem Jahr 1962 erlebte 2025 unerwartet ein gigantisches Comeback – dank der Social-Media-Plattform TikTok. Prominente wie Kylie Jenner (27), die mit ihrer Tochter Stormi ein Video zum Lied postete, oder auch Timothée Chalamet (29), Taylor Swift (35) und Kim Kardashian (44) trugen durch ihre Beiträge erheblich zur erneuten Popularität des Songs bei. Unzählige Nutzer weltweit, egal ob jung oder alt, schlossen sich dem Trend an und nahmen eigene Clips auf, in denen sie die Lippen synchron zu dem Lied bewegten.

Connie selbst zeigte sich tief berührt von diesem späten Erfolg ihres Songs und teilte sogar ein eigenes Video auf TikTok, um ihren Dank auszudrücken. In einem ihrer letzten Beiträge vor ihrem Tod im Juli 2025 bedankte sie sich bei den großen Namen, die maßgeblich zum Hype beitrugen, aber auch bei der überwältigenden Masse an Fans, die insgesamt über 17 Milliarden Mal auf den Song zugriffen. "Ich bin immer noch erstaunt über die Beliebtheit von 'Pretty Little Baby'", schwärmte sie in einem ihrer Videos und sprach von ihrer Freude, ihren Songs in dieser Weise neues Leben eingehaucht zu sehen. Sogar sie selbst postete ein Video, in dem sie den nostalgischen Hit lipsyncte.

Connie Francis, die in den 1950er und 1960er Jahren mit Hits wie "Where the Boys Are" und "Stupid Cupid" weltweit berühmt wurde, hatte über die Jahrzehnte Herausforderungen sowohl im Privatleben als auch in ihrer Karriere zu bewältigen. Trotzdem blieb die "First Lady of Rock 'n' Roll" eine wegweisende Stimme in der Musikbranche. Der Lebensabend der Künstlerin, die vor allem durch ihre emotionalen Balladen und ihre außergewöhnliche Stimme bekannt wurde, erreichte mit dieser späten Hommage durch ein völlig neues Publikum einen Höhepunkt – eine wundervolle Bestätigung für eine Frau, die Jahrzehnte im Rampenlicht verbrachte.

Anzeige Anzeige

Getty Images Connie Francis, Mai 2017

Anzeige Anzeige

Getty Images Connie Francis, Mai 1962

Anzeige Anzeige

Getty Images Connie Francis, Oktober 2007

Anzeige