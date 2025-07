Streit mit Calantha: Silvia Wollny will jetzt Stärke zeigen

Die Wollnys haben aktuell einen waschechten Familienstreit. Calantha Wollny (24) teilte in den vergangenen Wochen mehrfach gegen die TV-Großfamilie aus. Nun meldet sich Familienoberhaupt Silvia (60) bei Instagram zu Wort und verspricht, sich nicht einschüchtern zu lassen. "Wenn Worte Waffen werden... Es gibt kaum etwas Schlimmeres als gezielte Lügen, die im Netz verbreitet werden – in der Hoffnung, Menschen zu verletzen, Familien zu spalten und das Bild anderer zu zerstören. [...] Besonders schmerzhaft wird es, wenn diese Lügen nicht nur von außen kommen... sondern aus der Nähe. Aus dem eigenen Umfeld. Vielleicht sogar von jemandem, der einst Teil von etwas war, das wir 'Familie' nannten", beginnt sie ihr emotionales Statement und ergänzt dann: "Wir stehen auf. Nicht mit Gegenschlägen, sondern mit Haltung. Mit Würde. [...] Wir glauben an Zusammenhalt, an Ehrlichkeit und daran, dass sich echte Werte durchsetzen."

Zwar nennt Silvia keine Namen, aber es wird deutlich, dass sie schwer von jemandem enttäuscht wurde. Rückendeckung bekommt die Reality-Bekanntheit von ihren Töchtern in den Kommentaren. Sarafina Wollny (30) schreibt: "Danke, Mama, das sind wahre Worte. Wir lieben dich. Gemeinsam schaffen wir alles." Ihre Schwester Loredana (21) bewundert die Stärke ihrer Mutter und lobt sie in hohen Tönen. "Manchmal frage ich mich, wie du all das schaffst. Diesen Sturm an Worten, das Schweigen dahinter und den Mut, trotzdem aufzustehen. Du bist mehr für mich als nur Mama. Du bist mein Fels, mein Herz, mein Zuhause in jeder Lebenslage", meint die Influencerin.

Ihre Schwester Calantha schien sich schon vor längerer Zeit von der Familie distanziert zu haben. Neben der anhaltenden Kritik forderte sie zuletzt sogar die Absetzung der Familien-Doku Die Wollnys, indem sie eine Petition startete. In einem Reel betonte die 24-Jährige, es gehe ihr dabei nicht darum, ihre Familie zu kritisieren, sondern um den Schutz der jüngeren Familienmitglieder: "Hier geht es nicht darum, meiner Familie das Brot vom Tisch wegnehmen zu wollen, weil ich jetzt bösartig bin. [...] So, wie die Kinder gezeigt werden, ist das nicht richtig." Bei der Petition blieb es aber nicht. Vor einigen Wochen bat Silvia die Öffentlichkeit um Mithilfe, da Calantha vermisst wurde. Ihre Tochter meldete sich darauf und betonte, nicht vermisst zu werden. Im Netz machte sie ihrer Mutter eine heftige Ansage: "Da du es privat nicht verstehst: Silvia, lass mich in Ruhe! Ich will nichts von dir wissen. Hör auf, mir zu schreiben!"

RTLZWEI Silvia Wollny, "Die Wollnys – Eine schrecklich große Familie"-Star

Instagram / calantha_wollny_official Calantha Wollny im September 2024

Instagram / loredanawollny Die Wollnys am Strand

