Maurene Comey, eine prominente Staatsanwältin, die in den hochkarätigen Fällen rund um Jeffrey Epstein (✝66) und P. Diddy (55) involviert war, wurde überraschenderweise ihres Amtes enthoben. Die genauen Gründe für die Entscheidung wurden nicht veröffentlicht, berichten sowohl Politico als auch die New York Times. Ihre Entlassung erfolgte kurz nach dem Ende des Prozesses gegen Musiker und Produzent Diddy, in dem Maurene als Hauptanklägerin fungierte. Sie ist die Tochter des ehemaligen FBI-Direktors James Comey, was zusätzlichen medialen Wirbel auslöste.

Wie in den Medien berichtet wurde, geriet die Entlassung der angesehenen Juristin auch deshalb in den Fokus, da ihr Vater James Comey eine lange, konfliktreiche Geschichte mit dem US-Präsidenten Donald Trump (79) teilt, der ihn 2017 vom Posten des FBI-Direktors entlassen hatte. Was Maurenes jüngste Kündigung betrifft, gibt es Spekulationen, ob politische Hintergründe eine Rolle gespielt haben könnten. Diddy selbst, der in zwei Anklagepunkten für schuldig erklärt wurde, wartet weiterhin auf seine Verurteilung. Ob sein Strafprozess in irgendeiner Weise mit der Entlassung der Staatsanwältin zusammenhängt, ist bisher unklar.

James Comey war selbst einst Leiter derselben New Yorker Anklagebehörde, aus der seine Tochter nun entlassen wurde, und Maurenes Engagement und Professionalität wurden von Kollegen gelobt. Ihre prominente Rolle bei Ermittlungen gegen Jeffrey Epstein, der 2019 in seiner Zelle starb, und dessen rechte Hand Ghislaine Maxwell (63) wird besonders erwähnt. Während Jeffrey Epstein zahlreiche einflussreiche Kontakte pflegte, führte sein Tod zu einer Welle von Verschwörungstheorien. Auch Diddy war in seinem Verfahren unter scharfer Beobachtung der Öffentlichkeit: Zwei Schuldsprüche im Rahmen des Mann Acts, die den Transport von Frauen für Prostitution betreffen, geben jedoch einen dunklen Einblick in sein bisheriges Leben. Ob er sich davon erholen kann und ob Maurenes Entlassung in Verbindung mit seinem Prozess steht, bleibt vorerst unklar.

Getty Images Maurene Comey im Mai 2025 in New York

Getty Images P. Diddy, Rapper

US DOJ/ MEGA Jeffrey Epstein und Ghislaine Maxwell