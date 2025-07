Jimi Blue Ochsenknecht gegen Kaution wieder auf freiem Fuß

Jimi Blue Ochsenknecht (33) ist nach seiner achttägigen Auslieferung nach Österreich wieder auf freiem Fuß. Der Schauspieler wurde kürzlich nach Innsbruck in die Justizanstalt Ziegelstadl eingeliefert und verbrachte dort rund 24 Stunden. Jetzt teilt die Staatsanwaltschaft gegenüber Bild mit: "Nachdem am 17.07.2025 zunächst die Untersuchungshaft verhängt wurde, wurde kurz darauf die festgesetzte Kaution in der Höhe von 15.000 Euro bezahlt und Herr Ochsenknecht aus der Haft entlassen." Wer die Kosten der Kaution übernommen hat, ist bisher nicht bekannt.

Laut den Behörden verpflichtete sich der 33-Jährige, in Österreich zu verweilen und seinen Reisepass bei Gericht zu hinterlegen, bis das Verfahren abgeschlossen ist. Jimis Ex-Partnerin und Mutter seines Kindes, Yeliz Koc (31) übernahm bereits die Hotelrechnung in Höhe von rund 14.000 Euro. Im Interview mit taff betonte die Reality-TV-Bekanntheit, dass sie die Kosten ohne mit der Wimper zu zucken übernommen habe. "Ich musste absolut gar nicht über meinen Schatten springen", stellte Yeliz klar.

Hintergrund des Falls ist eine nicht bezahlte Hotelrechnung aus dem Jahr 2021, die fast 14.000 Euro betrug. Jimi soll anlässlich seines 30. Geburtstags in einem Tiroler Hotel gefeiert haben und es trotz Mahnungen und Ratenzahlungsangeboten versäumt haben, die offenen Kosten zu begleichen. Nach einer Gerichtsverhandlung ersuchte die österreichische Staatsanwaltschaft um einen europäischen Haftbefehl. Der Sohn von Schauspieler Uwe Ochsenknecht (69) wurde im Juni am Hamburger Flughafen festgenommen, nachdem er aus dem Ausland zurückgekehrt war.

Anzeige Anzeige

Instagram / jimbonader Jimi Blue Ochsenknecht im März 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / jimbonader Jimi Blue Ochsenknecht im Juni 2025

Anzeige Anzeige