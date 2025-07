So reagierte Samira auf Urlaubsanfrage von Ex Serkan Yavuz

Seit Anfang des Jahres gehen Serkan Yavuz (32) und seine Noch-Ehefrau Samira Yavuz (31) getrennte Wege, doch für ihre gemeinsamen Kinder halten sie trotz allem an einem familiären Miteinander fest. Jetzt hat Serkan in seinem Podcast "unREAL" verraten, dass er Samira gefragt hat, ob sie mit ihm und den beiden Töchtern einen Familienurlaub machen möchte – und ihre Antwort hat ihn begeistert! "Ich bin total happy, weil sie gesagt hat: 'Klar – auf jeden Fall.' Sie möchte, dass die Kinder weiterhin dieses Familiengefühl erleben", teilte der Reality-TV-Star mit. Obwohl noch keine konkreten Pläne für eine Reise bestehen, steht für beide Elternteile das Wohl der Kinder im Vordergrund.

Der 32-Jährige betonte in seinem Podcast, dass er heute mit einem anderen Blick an solche gemeinsamen Unternehmungen herangehen würde. Während er früher stark darauf bedacht war, das Erlebte für Instagram und Co. festzuhalten, liege ihm heute der Fokus auf der Qualität der gemeinsamen Zeit. "Es geht darum, den Kindern eine schöne Zeit zu schenken", sagte er und erklärte, dass diese Hinwendung zu mehr Hingabe und Aufmerksamkeit auch von Samira positiv wahrgenommen werde. Ob und wann es tatsächlich zu einem Familienurlaub kommt, bleibt offen, doch die Idee scheint sowohl bei den Eltern als auch bei deren Nachwuchs gut anzukommen.

Die Beziehung der beiden Reality-Stars bleibt dennoch weiterhin ein sensibles Thema. Während Serkan Hoffnung auf eine Versöhnung hegt, zeigte sich Samira in der Vergangenheit eher zurückhaltend. Nach der Trennung betonte sie die Wichtigkeit ihrer Eigenständigkeit, wozu auch eine unabhängige Wohnsituation beiträgt. In der Öffentlichkeit sprach sie sich für die Klärung ihrer eigenen Gefühle aus und ließ die Möglichkeit eines Liebescomebacks bewusst offen. "Ich schaue mir das einfach an. [...] Es ist für meinen Kopf alles so schwierig zu verarbeiten", erklärte die zweifache Mama im "Main Character Mode"-Podcast.

Instagram / samirayasminleila Realitystars Samira und Serkan Yavuz mit ihren zwei Töchtern, Mai 2025

Instagram / serkan_yavuz Serkan Yavuz im Mai 2025

Instagram / samirayasminleila Samira Yavuz im März 2025