Scheidung und neue Liebe bei TV-Kommissar Matthias Koeberlin

Matthias Koeberlin und seine Frau Diana geben offiziell ihre Trennung bekannt. Allerdings leben die beiden schon eine ganze Weile wieder als Singles, wie die Deutsche Presse-Agentur nun preisgibt. "Das Paar ist geschieden, bleibt aber in Freundschaft und Respekt miteinander verbunden", bestätigt die Pressesprecherin des Schauspielers. Der "Die Toten vom Bodensee"-Kommissar weint seiner Ex-Frau aber nicht nach: Wie die Sprecherin außerdem bekannt gibt, lebt Matthias schon seit über einem Jahr mit seiner neuen Partnerin zusammen in Österreich am Bodensee! Wer die Dame ist, wird allerdings nicht verraten – und auch alle weiteren Details zu der Romanze werden erst mal unter Verschluss gehalten.

Über die Ehe mit Diana war ebenfalls nicht viel bekannt. Dennoch verriet er gegenüber dem Südkurier, dass er für seine Frau nach Köln gezogen war. Diana lebte und arbeitete dort als Maskenbildnerin und habe sehr an ihrer Heimat gehangen. Für seine Rolle in der Krimi-Serie sind sie dann schließlich doch nach Österreich gezogen. Dort wohnten sie bis zur Trennung und zogen ihren gemeinsamen Sohn groß, der allerdings nicht in der Öffentlichkeit steht.

Matthias leistete nach seinem Abi Zivildienst, bevor er sich für eine Ausbildung zum Schauspieler entschied. Aber das war nicht von Anfang an sein Ziel gewesen. "Ich wollte eigentlich Journalist werden, aber für die wichtigen Studiengänge war mein Abitur zu schlecht. Irgendwann hatte meine Mutter die glorreiche Idee mit der Schauspielerei. Ich bewarb mich an der Hochschule in Potsdam – und wurde genommen", erzählte er laut Bunte. Die Rolle des Micha Oberländer verkörpert er nun schon seit über zehn Jahren.

Getty Images Matthias Koeberlin und Diana Koeberlin im Juni 2016

Getty Images Matthias Koeberlin im Mai 2016

