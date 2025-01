Erin Andrews Ehemann hat keine Lust auf die Öffentlichkeit

Erin Andrews (46) hat in einem Interview mit Success über die Unterschiede zwischen ihr und ihrem Ehemann Jarret Stoll gesprochen, wenn es um die Öffentlichkeit geht. "Mein Mann würde es bevorzugen, wenn wir nicht so öffentlich wären – ich nicht so öffentlich wäre", erklärte die Sportmoderatorin. Das kam besonders in der Zeit zur Sprache als die beiden sich mit dem Thema Fruchtbarkeit auseinandersetzen mussten, welches seit Jahren ein großer Teil ihres Lebens ist. "Er fragte: 'Warum müssen wir darüber sprechen?' Und ich antwortete: 'Weil diese Wartezimmer voll sind.'" Trotz dieser Bedenken teilt das Paar seit Jahren offen ihre Erfahrungen – zuletzt, dass sie 2023 über eine Leihmutter ihr erstes Kind, Sohn Mack, willkommen hießen. Erin sprach auch über ihre ersten Erfahrungen als Mutter.

Der gemeinsame Weg bis zur Geburt von Mack war nicht ohne Rückschläge. Erin sprach in der Vergangenheit davon, wie emotional belastend die Behandlungen waren, die sie schon seit ihrem 35. Lebensjahr durchlaufen musste, und erwähnte, dass sie während dieser Zeit auch zwei Embryonen verloren habe. Momentan denken die beiden darüber nach, ein weiteres Kind zu bekommen. Doch die Moderatorin machte gegenüber E! News deutlich, wie groß ihre Ängste sind, erneut Rückschläge zu erleben: "Ich möchte nicht wieder scheitern." Gleichzeitig erzählt sie, dass ihr Mann ein wichtiger Halt war: "Er hat offen gesagt, dass es eine schwere Zeit war. Diese Ehrlichkeit hat sehr geholfen."

Erin erzählte auch, ihr Leben als Mutter und Moderatorin sei "absolut verrückt", gerade jetzt, zum Start der NFL-Saison. Zusätzlich zur Intensität der Spielzeit kommt noch die Aufregung um Tom Brady (47), der neu im Broadcasting-Team ist. Vor ihrer Zeit als Ehefrau und Mutter erlangte Erin durch ihre Moderatorenrolle beim Football große Bekanntheit. Ihr Mann Jarret war als Eishockey-Profi nicht minder erfolgreich, bevor er sich zurückzog und in den privaten Bereich wechselte.

Getty Images Jarret Stoll und Erin Andrews im November 2014

Getty Images Die Moderatorin Erin Andrews und der Football-Spieler Aaron Rodgers

