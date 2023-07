Per Leihmutter: Erin Andrews und Mann freuen sich über Sohn!

Was für schöne Nachrichten! Die Sportreporterin Erin Andrews (45) ist seit 2017 mit dem Eishockeyspieler Jarret Stoll verheiratet. Nachdem die beiden bisher zu zweit durchs Leben gingen und stets offen über ihre Empfängnisprobleme sprachen, können sie sich nun über Familienzuwachs freuen. Wie jetzt nämlich bekannt wird, sind die Eheleute endlich Eltern geworden: Eine Leihmutter brachte den Sohn der beiden zur Welt!

Wie PageSix berichtet, habe das Kind des Paares bereits vor einigen Wochen das Licht der Welt erblickt. Eine Leihmutter soll einen gesunden Jungen zur Welt gebracht haben, der auf den Namen Mack hört. Die frischgebackenen Eltern haben sich bisher nicht zu den Baby-News geäußert.

Die Moderatorin hatte vor einigen Jahren das Format Dancing with the Stars moderiert, ehe sie die Kündigung per Telefon erhielt. Der Abschied sei der Blondine damals sehr schwergefallen: "Ich habe in der Show getanzt und dann so viele Jahre an der Show mitgearbeitet, dass ich sie immer als die 'Dancing with the Stars Mafia' bezeichnet habe: Wer einmal dabei ist, kommt nicht mehr davon los." Mit der Ankunft des kleinen Mack kann sich Erin nun völlig neuen Herausforderungen widmen.

Getty Images Jarret Stoll und Erin Andrews im November 2014

Getty Images Erin Andrews, Sportreporterin

Getty Images Erin Andrews im Mai 2022

