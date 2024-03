Nach Leihmutterschaft: Erin Andrews erzählt vom Muttersein

Erin Andrews (45) ist eine bekannte US-amerikanische Sportreporterin. Vergangenes Jahr durfte sie gemeinsam mit ihrem Ehemann, dem Eishockeyspieler Jarret Stoll, den ersten gemeinsamen Nachwuchs begrüßen. Im Interview mit OK! spricht die frischgebackene Mama nun über ihren Sohn Mack und schwärmt vom Muttersein. "Es ist wild. Es gibt Zeiten, da ist es großartig. Es gibt Zeiten, in denen er zahnt, überall hinsabbert und einen anschreit, was nicht so toll ist. Aber ich lerne jeden Tag etwas Neues. Er ist wirklich, wirklich lustig und supersüß. Er bringt uns zum Lachen. Wir singen Lieder, von denen wir nie gedacht hätten, dass wir sie singen würden. Ein Baby zu haben, verändert das Leben verdammt schnell", erzählt Erin.

Für den Kinderwunsch hat sich die ehemalige Moderatorin von Dancing with the Stars einigem unterzogen: unter anderem acht Fruchtbarkeitsbehandlungen. Vergangenes Jahr wurde ihr Sohn Mack dann von einer Leihmutter zur Welt gebracht.

Trotz ihrer neuen Aufgabe als Mutter verfolgt Erin weiterhin ihre beruflichen Aktivitäten. "Ich wusste nicht, was mich erwartet", verrät sie im Gespräch mit OK! und fügt hinzu: "Ich hatte das Gefühl, dass es ein Kampf war, ihn zu bekommen, und als er dann da war, hieß es: 'Okay, jetzt muss ich zur Arbeit gehen. Lass uns herausfinden, wie wir ein Baby bekommen und gleichzeitig einen Vollzeitjob ausüben können.'"

Anzeige Anzeige

Getty Images Erin Andrews und Jarret Stoll im Juli 2018

Anzeige Anzeige

Getty Images Erin Andrews im Mai 2022

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Was denkt ihr über Erins Offenheit bezüglich ihrer Fruchtbarkeitsbehandlungen? Ich finde das mutig und inspirierend! Mir wäre das zu privat. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de