"Entourage"-Star Jeremy Piven trauert um seine Mutter (†94)

Jeremy Piven (59) muss einen schweren Verlust verkraften: Seine Mutter Joyce ist im Alter von 94 Jahren gestorben. Diese Nachricht macht der Schauspieler nun auf Instagram bekannt und widmet seiner Mama rührende Zeilen: "Ich habe so getan, als würde dieser Tag nicht kommen, aber jetzt ist er da. Wenn ihr mich kennt, wisst ihr, wie sehr ich diese Frau liebe. Ja, sie ist meine Mutter, aber sie war ein unglaubliches menschliches Wesen."

Als Mitbegründerin des Piven Theatre Workshops in Evanston hatte Joyce Generationen von Schauspielschülern ausgebildet und ihnen die Bedeutung von Authentizität auf der Bühne nähergebracht. Jeremy schreibt in seinem Beitrag weiter, wie sehr ihn ihre Hingabe und ihre Liebe zum Theater geprägt haben. Auch im Alter sei Joyce aktiv geblieben – sogar mit einer Rolle in einem Film, der auf einer Kurzgeschichte von Arthur Miller basiert. Sie arbeitete bis zuletzt eng mit ihrem Sohn zusammen und unterstützte ihn bei seiner Karriere. "Sie hat Schauspiel nicht gelehrt, um Profis zu schaffen, sondern um Menschen mehr über sich selbst beizubringen", beschreibt er die Philosophie seiner Mutter. "Sie tanzt jetzt mit meinem Vater", schließt Jeremy seine rührende Widmung ab.

Die Verbindung zwischen Jeremy und seiner Mutter war außergewöhnlich stark. Joyce war nicht nur ein Mentor für ihn, sondern auch eine Quelle des Trostes und der Freude. Die 94-Jährige konnte auf ein erfolgreiches und bewegtes Leben zurückblicken. Sie war nicht nur Schauspiellehrerin, sondern versuchte ihr Glück auch hinter der Kamera als Regisseurin. In ihrem Theater-Workshop bildete sie unter anderem Nachwuchstalente wie John Cusack (58), Joan Cusack, Aidan Quinn und Adam McKay aus.

Instagram / jeremypiven Jeremy Piven mit seiner Mama Joyce, Schauspieler

