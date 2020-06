Jeremy Piven (54) muss einen Verlust verkraften. Die Fans des Hollywoodstars können ihn nicht nur in seinen Rollen in der Serie "Entourage" oder "Mr Selfridge" verfolgen, sondern auch durch Social Media einen Einblick in sein Leben bekommen. Dort wird Followern auch schnell klar: Er ist ein richtiger Tierfreund und postet immer wieder Schnappschüsse mit seinem Hund Bubba. Doch nun teilt der Schauspieler traurige Nachrichten mit: Sein geliebter Vierbeiner ist gestorben.

"Bubba ist heute gestorben", schreibt Jeremy vor Kurzem zu einem Schwarz-Weiß-Bild von ihm und seiner Französischen Bulldogge auf Instagram. Wie sehr ihn der Verlust schmerzt, macht er ebenfalls deutlich: "Ich habe ihn überall mit hingenommen, er war ein Teil von mir." Er sei in seinen Armen gestorben, und es falle ihm schwer, aufzuhören zu weinen. Nun nimmt er Abschied von ihm und beerdigt ihn.

Seine Fans drücken in der Kommentarspalte ihre Anteilnahme aus: "Oh mann, das tut mir so leid. Ich weiß, ihr habt viel zusammen durchgemacht", weiß ein User, während ein anderer schreibt: "Ich weiß, es ist hart, aber halte dir die lustigen und schönen Erinnerungen an ihn jeden Tag vor Augen."

Theo Wargo/Getty Images Jeremy Piven bei der "CBS Upfront" 2017

Instagram / jeremypiven Jeremy Piven und Bubba

Getty Images Schauspieler Jeremy Piven



