Laura Woods teilt intime Schwangerschafts-Fotos

Laura Woods (37), Moderatorin bei TNT Sports, und Adam Collard, bekannt aus der Show "Love Island", erwarten ihr erstes gemeinsames Kind. Die beiden verkündeten die freudige Nachricht bereits im vergangenen Jahr, bevor sie im September ihre Verlobung feierten. Nun teilt Laura auf Instagram eine Reihe von Schwangerschafts-Fotos, auf denen sie ihren Babybauch stolz in Szene setzt. In den stimmungsvollen Aufnahmen trägt sie lediglich ein weißes, oversized Hemd und Unterwäsche, während sie liebevoll ihren Bauch hält. Adam kommentiert die Fotos unterstützend mit den Worten: "Wunderschönes Mädchen."

Die Beziehung von Laura und Adam begann 2023 und die beiden scheinen seitdem unzertrennlich. Zu Weihnachten gab Adam einen Einblick in ihre gemeinsamen Festtage und zeigte auf Instagram Bilder aus einem Spa-Urlaub. Auf einem der Schnappschüsse küsst er Lauras Babybauch, während sie am Pool entspannen. Im September hatte Adam seiner Partnerin einen romantischen Heiratsantrag gemacht – standesgemäß am malerischen Strand von Cornwall, wo sie sich ursprünglich verliebt hatten. Einen Tag später teilten beide auf Instagram die besonderen Momente der Verlobung und dankten den Fans für ihre vielen Glückwünsche.

Laura, die für ihren charmanten Moderationsstil bekannt ist, gewährt ihren über 750.000 Followern auf Instagram regelmäßig private Einblicke. Besonders ihre Schwangerschaft erlebt sie öffentlich mit viel Stolz und Freude. Unter einem Foto des gemeinsamen Ultraschallbilds mit ihrem French Bulldog schrieb sie liebevoll: "Hey Baby." Auch Adam schwärmte in einem Post von seiner Verlobten: "Mein ganzes Universum." Freunde aus der Welt der Promis wie Jack Grealish (29) und Piers Morgan (59) schlossen sich den Glückwünschen an – was zeigt, wie beliebt das frisch verlobte Paar ist.

Laura Woods, Moderatorin

Laura Woods und Adam Collard

