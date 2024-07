Laura Woods und Adam Collard werden zum ersten Mal Eltern

Laura Woods (37) und Adam Collard haben derzeit allen Grund zur Freude. Die Moderatorin und der einstige UK-Love Island-Teilnehmer machten im Oktober 2023 ihre Liebe publik. Doch nun wird aus dem Paar eine Familie – sie erwarten ihr erstes gemeinsames Baby! In den sozialen Medien teilt die Sportkommentatorin nun die frohe Botschaft mit ihren Fans. Dazu postet sie einen Schnappschuss, der ein Ultraschallbild des Fötus sowie ihren Hund zusammen zeigt. Dazu schreibt Laura nur: "Hey, Baby!"

Dass die beiden große Pläne für ihre Zukunft haben, war ihnen wohl recht schnell klar. Denn Ende 2023, nur wenige Wochen nach der Bekanntgabe ihrer Beziehung, sprach Adam bereits in einem Interview mit Daily Mail über die nächsten Schritte. "Ich möchte heiraten. Und ich möchte Kinder haben", betonte der Reality-TV-Teilnehmer. Er habe sich immer gefragt, was für ein Mensch er sein werde und wie er seine zukünftigen Kinder beschützen könne – er sei nämlich ganz der Beschützer-Typ. Dementsprechend wolle er seinen Nachwuchs, wenn er denn dann da ist, auch nicht im Netz zeigen.

Doch wie haben sich die zwei Eltern in spe eigentlich kennengelernt? In der "Getting Lippy"-Show plauderte er aus: "Ich bin ihr auf Instagram gefolgt, weil ich ein Lionesses-Spiel oder so was in der Art gesehen hatte, und dann habe ich ihr eine Mail geschickt, weil sie ein lustiges Meme in ihrer Story gepostet hatte." Danach habe es zwischen den beiden einfach gefunkt.

Instagram / laurawoodsy Laura Woods zeigt ihr Ultraschallbild, Juli 2024

Instagram / adamcollard Adam Collard und Laura Woods, TV-Persönlichkeit und Moderatorin

