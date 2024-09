Nach Babynews: Adam Collard und Laura Woods sind verlobt

Adam Collard und Laura Woods (37) haben ihre Verlobung bekannt gegeben! Am Montagabend teilte das Paar die frohe Nachricht mit seinen Fans auf Instagram. Der Love Island-Star und die Sky-Moderatorin posteten süße Bilder ihrer Verlobung auf ihren Accounts. In seinem Beitrag zeigte Adam seinen Fans eine Reihe von Schnappschüssen von ihm und Laura, die stolz den atemberaubenden Verlobungsring in die Kamera hält. "Von Dates und Daiquiris zu einer Verlobten und einem Kind unterwegs – unser eigenes kleines Team", schrieb Adam.

Auch Laura hielt sich mit der großartigen Nachricht nicht zurück und teilte ebenfalls Fotos von der Verlobung. "Und dann auf einmal... du machst mich glücklich, Adam. Danke, Carbis Bay Estate – der Ort, an dem wir uns verliebten und nun auch verlobt haben. Ihr habt es so besonders gemacht." Das Anwesen Carbis Bay hat offenbar eine besondere Bedeutung für die beiden!

Erst vor wenigen Wochen verkündeten die beiden weitere freudige Nachrichten: Sie werden Eltern! Laura teilte stolz ein Ultraschallbild und einen Schnappschuss ihres Hundes mit der süßen Botschaft: "Hey, Baby!" Adam und die Sportmoderatorin, die ihre Beziehung im Oktober 2023 öffentlich gemacht hatten, freuen sich jetzt auf ihr erstes gemeinsames Kind. Für die Fans war es keine Überraschung, denn Adam hatte bereits Ende letzten Jahres in einem Interview erwähnt, dass er sich auf eine gemeinsame Zukunft mit Laura freue und davon träume, zu heiraten und Kinder zu haben.

Instagram / laurawoodsy Realitystar Adam Collard und Moderatorin Laura Woods

Instagram / laurawoodsy Laura Woods im September 2024

