In DMs geslidet? So lernte Adam Collard seine Laura kennen

Im vergangenen Oktober überraschte Adam Collard mit freudigen News: Nachdem er sich im Sommer von seiner Ex Lottie Moss (26) getrennt hatte, fand er nur wenig später eine neue Liebe. Die Sportmoderatorin Laura Woods (36) geht fortan gemeinsam mit dem ehemaligen Love-Island-Teilnehmer durchs Leben und soll diesen mächtig glücklich machen. In einem aktuellen Interview packt er jetzt über ihr Kennenlernen aus: "Ich bin ihr auf Instagram gefolgt, weil ich ein Lionesses-Spiel oder so was in der Art gesehen hatte, und dann habe ich ihr eine Mail geschickt, weil sie ein lustiges Meme in ihrer Story gepostet hatte", erzählt Adam in der "Getting Lippy"-Show.

Bereits seit geraumer Zeit arbeitet Laura als Sportmoderatorin in Großbritannien. Aus diesem Grund sei der Online-Austausch auch nicht unbedingt die erste Begegnung überhaupt der beiden. Denn bevor ihr heutiger Partner in ihre DMs geslidet war, war sich das Paar einst unerwartet über den Weg gelaufen. Allerdings habe Adam laut eigener Angabe damals keinen blassen Schimmer gehabt, wer sie überhaupt sei. "Das Lustige an der Geschichte ist, dass ich als Fußballfan gar nicht wusste, wer sie war", plaudert der 28-Jährige daraufhin aus und fügt zu seiner Verteidigung hinzu: "Ich wusste zwar, wer sie war, weil ich ihr Gesicht erkannte und kannte, aber ich wusste nicht, dass sie Laura Woods heißt."

Dass die Turteltauben aktuell überglücklich sind, ist kein Geheimnis. Erst Ende vergangenen Jahres schien der Brite bereits Pläne für eine gemeinsame Zukunft mit der TV-Bekanntheit zu schmieden. Dabei war sogar die Rede von Nachwuchs und dem Gang vor den Traualtar. "Ich möchte heiraten. Und ich möchte Kinder haben", erklärte er laut Daily Mail in einem damaligen Interview. Auch die acht Jahre Altersunterschied zu der hübschen Blondine bereiteten ihm keinerlei Sorge. Ganz im Gegenteil sogar, wie Adam deutlich machte: "Ich denke, sie ist wahrscheinlich genau das, was ich schon lange brauche."

Instagram / laurawoodsy Laura Woods und Adam Collard im Dezember 2023

Instagram / adamcollard Adam Collard im Oktober 2023

