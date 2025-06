Erster Sommer mit Baby: Laura Woods teilt süße Einblicke

Laura Woods (37) erlebt aktuell ihren ersten Sommer als Mutter – und sie scheint es in vollen Zügen zu genießen. Auf Instagram gibt die Moderatorin ihren Fans einen kleinen Einblick in die vergangenen Wochen. So teilt sie zahlreiche Videos und Aufnahmen, auf denen Sohnemann Leo Ernie unter anderem mit Papa Adam Collard (29) im Pool plantscht, mit Mama im Meer badet oder eine Veranstaltung besucht – letzteres selbstverständlich nur mit vor der Lautstärke schützenden Kopfhörern. "Das Leben ist so viel besser mit euch beiden", kommentiert Laura ihren Beitrag glücklich.

Seit fünf Monaten hält der kleine Mann die TV-Bekanntheit und den Fitnesscoach nun schon auf Trab. Im Januar dieses Jahres erblickte er das Licht der Welt. Schon damals ließ Laura ihre Social-Media-Follower an ihrem Glück teilhaben und teilte Fotos der dreiköpfigen Familie aus dem Krankenhaus und von den ersten Tagen im trauten Heim. "Leo Ernie Collard, unser Junge", verriet sie gleich den Namen, den sie ihrem Spross gegeben haben.

Die frischgebackenen Eltern werden dank ihres Sohnes für immer miteinander verbunden bleiben – doch die Verbundenheit für immer hat das Paar sowieso geplant: Nur wenige Wochen nachdem sie im vergangenen Jahr ihre erste Schwangerschaft publik gemacht hatten, verkündeten Laura und Adam ihre Verlobung. "Von Dates und Daiquiris zu einer Verlobten und einem Kind unterwegs – unser eigenes kleines Team", schwärmte der Sportler in seiner Instagram-Story und teilte Schnappschüsse davon, wie er vor seiner Liebsten kniet und um ihre Hand anhält.

