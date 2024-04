Laura Woods und "Love Island"-Star Adam teilen süßes Pic

Nach seiner Trennung von Lottie Moss (26) im Sommer 2023 zeigt sich der britische Love Island-Star Adam Collard jetzt wieder frisch verliebt. Mit der Sportmoderatorin Laura Woods (36) geht er schon seit Oktober des vergangenen Jahres gemeinsam durchs Leben. In den sozialen Netzwerken lässt der Realitystar seine Follower nun immer mehr an seinem neuen Liebesglück teilhaben. Auf Instagram veröffentlicht der Sportler ein seltenes Pärchenfoto. Auf dem Bild liegen beide lässig auf einem Surfbrett und genießen anscheinend den fantastischen Ausblick auf den umher liegenden See. Dabei kuscheln sie sich verliebt aneinander. In den Kommentaren freuen sich die Fans für den Fitnesstrainer. "Ich bin froh zu sehen, dass das Leben dich so gut behandelt", findet ein Nutzer wohlwollende Worte.

Das Duo unternimmt jedoch nicht zum ersten Mal einen romantischen Ausflug. Erst vor wenigen Wochen verbrachten die Moderatorin und der ehemalige "Love Island"-Teilnehmer einen Paarurlaub in Mexiko. Auch von diesem Trip teilte das Fitnessmodel zahlreiche Schnappschüsse auf seinem Social-Media-Profil. "Geschichten aus Tulum", betitelte er die Fotoreihe. Besonders interessant für die Fans waren aber nicht die Bilder des leckeren Essens oder der weiten Sandstrände. In den Kommentaren fokussierten sich die Nutzer viel mehr auf die süßen Selfies des verliebten Paares. Gemeinsam lächelten sie am Strand in Badesache auf mehreren Fotos in die Kamera.

Auf Social Media zeigen sich die TV-Bekanntheiten schwer verliebt. Doch auch im Interview mit Daily Mail schwärmte der Brite von seiner Liebsten. Gegenüber dem Magazin verriet der 28-Jährige, dass er sogar schon große Pläne für die gemeinsame Zukunft habe. "Ich möchte heiraten. Und ich möchte Kinder haben", machte der Sportler deutlich. Laura sei für ihn da genau die Richtige. Verliebt erklärte er: "Ich denke, sie ist wahrscheinlich genau das, was ich schon lange brauche."

Instagram / adamcollard Adam Collard und Laura Woods, TV-Persönlichkeit und Moderatorin

Instagram / adamcollard Adam Collard im Mai 2023

