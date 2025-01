Adam Collard hatte mit Sucht und Depressionen zu kämpfen

Adam Collard, bekannt aus der Reality-Show "Love Island", hat auf Instagram bewegend über das herausforderndste Jahr seines Lebens gesprochen. In einem emotionalen Beitrag beschrieb der 29-Jährige, wie er 2024 mit Depressionen, einer Abhängigkeit von Schmerz- und Schlafmitteln sowie persönlichen Verlusten zu kämpfen hatte. Gleichzeitig hob er auch positive Wendepunkte hervor. Adam wagte den Schritt zur Therapie, versöhnte sich mit entfremdeten Familienmitgliedern und nicht zuletzt erfuhr er, dass er Vater wird. Seine Verlobte, die Sportmoderatorin Laura (35) Woods, unterstützte ihn dabei öffentlich und schrieb: "Ich bin stolz auf dich. Du wirst der beste Papa sein."

In seinem Post sprach Adam auch darüber, wie schwer es ihm zunächst fiel, sich Hilfe zu holen. Neben seiner Diagnose und der Verschreibung von Antidepressiva blickte der Fitness-Influencer aber auch auf positive Erlebnisse zurück. Er reiste mit geliebten Menschen, entwickelte neue Freundschaften und verlobte sich mit seiner großen Liebe. Durch seinen offenen Umgang ermutigte Adam seine Follower, sich ebenfalls Hilfe zu suchen, wenn sie diese brauchen. Prominente wie Anna Williamson und Wes Nelson (26) zeigten in den Kommentaren ihre Unterstützung und bestärkten ihn in seinem Mut.

Adam und Laura lernten sich 2023 kennen. Im September 2024 verlobten sie sich. Der Fitness-Influencer stellte seiner Laura die Frage aller Fragen an einem Strand in Cornwall. Seitdem teilen die beiden regelmäßig Einblicke in ihr gemeinsames Leben. Adam, der die Ankunft seines ersten Kindes kaum erwarten kann, sagte im vergangenen Jahr, dass er sich schon lange eine eigene Familie wünsche. Besonders für den reality-erfahrenen Star ist es ein neues Kapitel, das er an der Seite von Laura offensichtlich in vollen Zügen genießen will.

Instagram / adamcollard Laura Woods und Adam Collard

Instagram / laurawoodsy Realitystar Adam Collard und Moderatorin Laura Woods