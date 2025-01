So groß ist der Babybauch von Teddy Swims' Freundin schon

Teddy Swims und seine Freundin Raiche Wright verkündeten kürzlich süße Neuigkeiten: Das Paar erwartet seinen ersten gemeinsamen Nachwuchs! Wie der Sänger und seine Liebste nun auf Instagram zeigen, wächst ihr Baby auch schon prächtig. Auf einem Schnappschuss posiert die Musikerin vor einer Schneelandschaft – verzichtet bei den winterlichen Temperaturen allerdings nicht darauf, ihren schon deutlich zu erkennenden Babybauch in einem bauchfreien Oberteil zu präsentieren. Darüber hinaus gibt sie auch preis, wie weit sie in ihrer Schwangerschaft ist: Sie befindet sich in der 20. Schwangerschaftswoche.

Die Babynews machten der "Lose Control"-Interpret und seine Partnerin vor rund zwei Wochen öffentlich. Dazu teilten sie eine Reihe an süßen Fotos, die sie im gemeinsamen Urlaub zeigten. Während die Turteltauben auf zwei Bildern auf einem Liegestuhl am Strand kuschelten und Teddy den Bauch der werdenden Mama streichelte, stand Raiche auf einem anderen im türkisblauen Meer und stellte stolz ihre Babykugel zur Schau. "Wir können es kaum erwarten, dich kennenzulernen, Baby", betitelten sie ihren Beitrag.

Der 32-Jährige und die dunkelhaarige Schönheit gehen seit vergangenem Jahr gemeinsam durchs Leben. Sie wurden erstmals im Februar auf einer Pre-Party der Grammys zusammen gesichtet und begannen kurz danach, sich gegenseitig auf ihren Social-Media-Profilen zu zeigen. Rund zwei Monate später holte Teddy seine Liebste, die ebenso wie er leidenschaftlich Musik macht, während seines Konzerts in Dublin auf die Bühne, wo sie gemeinsam Shania Twains (59) "You're Still The One" performten. Er bestätigte seine Beziehung jedoch erst im Juli in der "Kyle & Jackie O Show", wo er schwärmte: "Sie tut das, was ich tue, was großartig ist."

Instagram / mynameisraiche Teddy Swims' Freundin Raiche Wright im Januar 2025

Instagram / mynameisraiche Teddy Swims und seine Freundin Raiche Wright

