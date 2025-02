Teddy Swims offenbart süßen Spitznamen für ungeborenes Baby

Teddy Swims, bürgerlich Jaten Collin Dimsdale, hat kürzlich in der "Kelly Clarkson Show" auf witzige Weise über den außergewöhnlichen Spitznamen gesprochen, den er und seine Freundin Raiche Wright ihrem ungeborenen Kind gegeben haben. Das Musikerpaar habe von der Schwangerschaft erfahren, nachdem sie gemeinsam das Austin City Limits Festival verlassen hatten. Raiche habe über scheinbare Periodensymptome geklagt, die ungewöhnlich lang angehalten hätten. Nach einem Abstecher zu Teddy's Lieblingsladen Buc-ee’s und einem gemütlichen Chili-Essen hätten die beiden im Hotelzimmer gemeinsam einen Schwangerschaftstest gemacht. "Wir haben drei Tests gemacht und alle waren sofort positiv", erzählte Teddy und fügte scherzhaft hinzu: "Bis wir einen Namen gefunden haben, nennen wir den Jungen oder das Mädchen einfach 'Baby Buc-ee'. Ich werde es 'Buc-ee' nennen, der Name ist mir egal."

Teddy und Raiche, die ihre Beziehung erstmals im vergangenen Sommer bestätigten, hatten die Schwangerschaft vor einigen Wochen auf Instagram öffentlich gemacht. Mit liebevoll inszenierten Strandfotos gaben sie die Nachricht bekannt. Auf einem Bild liegt Raiche in einem rot-weiß karierten Bikini, während Teddy sanft seine Hände auf ihren Bauch legt. Ein weiteres Foto zeigt die Sängerin alleine im Ozean – den Schwangerschaftsbauch liebevoll in Szene gesetzt. "Wir können es kaum erwarten, dich zu treffen, Baby", schrieben die beiden überglücklich in ihrem gemeinsamen Beitrag. Teddy und Raiche, die ebenfalls Sängerin ist, begeistern ihre Fans schon jetzt mit ihrer Vorfreude auf das erste gemeinsame Kind.

Privat und beruflich scheint bei dem Paar alles perfekt zu harmonieren. Teddy erklärte in einem Interview in einer Folge der Kyle & Jackie O Show im Juli 2024, wie sehr er Raiches Arbeitsmoral bewundere, weil sie, genau wie er, oft nächtelang im Studio arbeite. "Manchmal ist es drei Uhr morgens, und ich rufe sie an, und sie sagt: 'Ja, ich nehme gerade Vocals auf.' Ich liebe es, wie sie ihr Ding durchzieht", schwärmte er. Raiche, die bislang vor allem in der R&B-Szene aktiv ist, begleitet Teddy regelmäßig bei Auftritten und im Studio. Nun können sich die beiden Musiker auf ein neues gemeinsames Kapitel freuen – mit "Baby Buc-ee", das jetzt schon die Herzen ihrer Fans erobert hat.

Instagram / mynameisraiche Teddy Swims und seine Freundin Raiche Wright

Instagram / teddyswims Teddy Swims und seine Freundin Raiche Wright

