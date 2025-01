Nervöser Richard Lugner fiel in Hochzeitsnacht aus dem Bett

Richard Lugner (✝91) nahm sein "Bienchen" Simone am 1. Juni 2024 zur Frau. Nun verrät die Witwe des österreichischen Baulöwen ein Geheimnis aus ihrer Hochzeitsnacht. "Richard war so euphorisch und so stürmisch. Er war einfach so voller Freude und Energie, dass er plötzlich aus dem Bett gefallen ist. Das war sehr gefährlich", erinnert sich Simone gegenüber Bild. Sie sei froh gewesen, "dass er sich nichts gebrochen" hat. Das frisch verheiratete Paar konnte die Hochzeitsnacht dann doch noch im Bett verbringen.

Nur 72 Tage nach der romantischen Hochzeit starb Richard im Alter von 91 Jahren. Der plötzliche Tod ihres geliebten Mannes überforderte Simone. Bis heute plagen sie zahlreiche Fragen. "Ich frage mich schon oft, wieso das hat so kommen müssen und wir nicht mehr Zeit miteinander hatten", erklärt die 43-Jährige der Zeitung.

Rund sechs Monate nach dem Tod des Unternehmers ist sein Erbe immer noch nicht gerecht unter allen Erbberechtigten verteilt. Im Gespräch mit oe24 erklärt Simone, die rund ein Drittel von Richards Vermögen bekommen soll: "Es gibt ein paar Rückschläge an und an. Es ist schon viel besser geworden, seit ich keine Medienberichte mehr lese. Einzig, wenn ich Post von den Anwälten bekomme, dann ist es noch frustrierend."

Simone Lugner, Witwe von Richard Lugner

Simone und Richard Lugner

