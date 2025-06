Simone Lugner teilt bewegende Worte über ihren Richard (†91)

Simone Lugner hat mit emotionalen Worten auf Instagram an ihren verstorbenen Ex-Mann Richard Lugner (✝91), besser bekannt als "Mörtel", erinnert. Sie teilte ein Foto eines scheinbar glücklichen Moments und schrieb dazu: "Oft ist es immer noch schwer zu 'begreifen', dass du nicht mehr da bist." Richard, der am 12. August 2024 verstarb, bleibt für Simone immer an ihrer Seite. Sie betonte: "Du bist überall, wohin ich auch gehe, wo ich auch bin – du bist allgegenwärtig." Diese Worte bewegen viele und zeigen, wie sehr sie ihn auch nach seinem Tod in Erinnerung behält.

Sie erinnerte sich an gemeinsame Erlebnisse und betonte, dass jeder, dem sie begegne, eine Geschichte über Richard zu erzählen habe. Trotz der vielen schönen Erinnerungen, die sie teilen, habe sie noch immer damit zu kämpfen, dass er nicht mehr da sei – jemand, an den sie sich anlehnen und mit dem sie sprechen könnte. Dennoch zeigte sie sich dankbar dafür, dass sich ihre Wege gekreuzt hatten. Mit ihrem Statement auf Instagram gewährt Simone einen seltenen Einblick in ihre Gefühlswelt, die sie sonst eher zurückhaltend preisgibt.

Die Beziehung zwischen Simone und Richard, die nur von kurzer Dauer war, hinterließ dennoch tiefe Spuren. Sie war die letzte Frau an der Seite des bekannten Unternehmers, bevor er im Alter von 91 Jahren verstarb. Bereits am 1. Juni 2025 erinnerte sie rührend an ihren Gatten, als sich der Hochzeitstag der beiden zum ersten Mal jährte. Auf Instagram teilte sie einen bewegenden Beitrag mit den Worten: "Es war eine Ehre, dass du mich aus einer Million ausgewählt hast. Danke für jede Minute, die wir zusammen verbracht haben."

Anzeige Anzeige

Instagram / simone_lugner Simone und Richard Lugner

Anzeige Anzeige

Instagram / simone_lugner Simone und Richard Lugner mit Freunden

Anzeige Anzeige

Instagram / simone_lugner Unternehmer Richard Lugner und seine Frau Simone