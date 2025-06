Nach Drohung: Simone Lugners Angreifer wird freigesprochen

Simone Lugner, Witwe des verstorbenen Unternehmers Richard Lugner (✝91), wurde im Dezember während einer Radiosendung im Wiener Gasometer Opfer bedrohlicher Szenen. Ein 29-jähriger Mann schlug wütend gegen eine Glaswand und schrie: "Ich bring' euch alle um!", während er Stühle durch ein benachbartes Einkaufszentrum warf. Nun stand der Mann vor Gericht, erschien jedoch nicht zu den Verhandlungen. Ein Freispruch folgte dennoch, denn laut dem zuständigen Richter galt die Drohung juristisch nicht als gefährlich, berichtete oe24.

Simone schilderte die Situation als angsteinflößend, insbesondere da Kinder im Gebäude anwesend waren. Trotz ihrer emotionalen Betroffenheit akzeptierte sie das Urteil. "Es ist halt immer ein Unterschied, ob man persönlich betroffen ist oder als Außenstehender die Situation beurteilt. Ich kann die Argumentation des Richters aber nachvollziehen und das Urteil ist ok", erklärt sie im oe24-Talk. Der Beschuldigte, ein türkischer Staatsbürger mit einer Vorgeschichte von psychiatrischen Behandlungen, gab an, Simone lediglich aus dem Fernsehen zu kennen und die Drohung nicht gezielt gegen sie gerichtet zu haben. Zwar ließ er mehrfach psychologische Begutachtungen sausen, doch Anzeichen einer Schuldunfähigkeit wurden nicht festgestellt.

Der Vorfall fand während einer morgendlichen Radiosendung statt, bei der Simone als Gast geladen war. Erst kürzlich war die Lugner-Witwe für ähnliche Medienberichte im Gespräch, da ihr Leben auch nach dem Tod ihres Mannes immer wieder von öffentlichen Auftritten und rechtlichen Streitfällen geprägt ist. Ihre Ehe mit dem österreichischen Bauunternehmer hatte sie in der Vergangenheit oft ins Rampenlicht gerückt. Auch ihre Medienpräsenz in Reality-Formaten zeigt, wie sehr Simone ein Leben zwischen Glamour und Unwägbarkeiten führt, das selbst bei dramatischen Ereignissen ihre Seite als öffentliche Persönlichkeit immer wieder in den Fokus stellt.

Anzeige Anzeige

Starpix / picturedesk.com / ActionPress Simone Lugner, Witwe von Richard Lugner

Anzeige Anzeige

Instagram / simone_lugner Simone und Richard Lugner

Anzeige Anzeige