Nach Morddrohung gegen Simone Lugner läuft nun der Prozess

Der Prozess um die Morddrohung gegen Simone Lugner (43), die Witwe des im letzten Jahr verstorbenen Unternehmers Richard Lugner (✝91), hat begonnen. Ein 29-jähriger Mann hatte sie während einer Radiosendung im Dezember bedroht und für Angst und Schrecken gesorgt. "Er hat ziemlich gewütet", betonte der Geschäftsführer des Senders. Vor Gericht erschien der Angeklagte jedoch nicht, obwohl er bereits mehrfach geladen wurde. Der Richter ordnete nun laut oe24 an, dass der Mann bis zur nächsten Verhandlung zwangsweise vorgeführt werden soll, die für den 4. Juni angesetzt ist. Hinweise auf eine mögliche psychische Erkrankung des Mannes stehen dabei im Raum.

Der Vorfall hatte sich vor einer Radioshow ereignet, bei der Simone alias "Bienchen" von dem Verdächtigen massiv bedroht wurde. Während sie im Studio war, hatte der Mann durch die Glasscheibe geschrien und Parolen wie "Ich bring euch um" gerufen. Dabei soll er wild gegen die Tür geklopft und einen Sessel umgeworfen haben. Daran erinnerte sich ein Personenschützer der Baumeister-Witwe, die als TV-Reporterin beim Wiener Opernball im Februar auftrat. Der Angeklagte habe laut Zeugen extrem aggressiv gewirkt und wollte offenbar in den Raum eindringen. Die Polizei konnte ihn schließlich festnehmen. Der Angeklagte bestritt die Vorwürfe jedoch und behauptete, Simone zufällig getroffen zu haben: "Ich will doch niemanden töten. Die waren alle zu weit weg."

Laut eigenen Angaben wollte der Angeklagte sogar den Grinzinger Friedhof aufsuchen, auf dem Richard Lugner begraben liegt. Er habe ihn allerdings nicht finden können. Simone Lugner, die derzeit als Kandidatin in der TV-Show "Dancing Stars" zu sehen ist, blieb nach Angaben eines Mitarbeiters des Radiosenders äußerlich ruhig, während die Situation eskalierte. Sie bereitete sich gerade auf ihren Auftritt vor, als die schockierenden Szenen passierten. Auch Monate nach dem Tod ihres Liebsten im August 2024 hadert sie in dieser turbulenten Zeit obendrein mit seinem Tod. Die Blondine hat in den vergangenen Monaten immer wieder betont, wie schwer der Verlust ihres Mannes für sie war. Das Andenken an den Bauunternehmer, der in der Öffentlichkeit liebevoll "Mörtel" genannt wurde, pflegt sie weiterhin mit Bedacht.

Instagram / simone_lugner Unternehmer Richard Lugner und seine Frau Simone

Getty Images Simone Lugner im August 2024

