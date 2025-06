Simone Lugner trauert um Richard an erstem Hochzeitstag

Am 1. Juni 2025 jährte sich der Hochzeitstag von Simone und Richard Lugner (✝91) zum ersten Mal. Für Simone war dieser Tag allerdings von Trauer und Erinnerungen geprägt. Nur zwei Monate nach ihrer Hochzeit im vergangenen Jahr verlor sie ihren Mann unerwartet. Auf Instagram teilte sie am Sonntag anlässlich des Jahrestags einen emotionalen Beitrag. Auf einem Foto schaut sie nach oben in den Himmel, wo ein Bild ihrer Hochzeit eingearbeitet ist. "Es war eine Ehre, dass du mich aus einer Million ausgewählt hast. Danke für jede Minute, die wir zusammen verbracht haben", widmete sie dem Bauunternehmer rührende Worte.

Zu diesem emotionalen Tag erhielt Simone zudem ein besonderes Geschenk, das Erinnerungen an ihren verstorbenen Mann wachrief. Wie sie auf der Social-Media-Plattform präsentierte, handelt es sich um ein farbenfrohes Porträt von Richard und Simone, das vom Künstler Joe damals zur Hochzeit der Lugners entworfen wurde. Zuvor hing das Kunstwerk in Richards Einkaufszentrum, der Lugner City. Nun ziert es Simones Wohnzimmer. "Das Bild sprüht nur so vor Lebensfreude und Energie. Es hat den perfekten Platz gefunden und erhellt mich – und jeden, der durch die Tür kommt", erklärte die Witwe.

Trotz des schweren Verlusts und der turbulenten Monate nach Richards Tod blickt Simone nach vorne – und wagte vor wenigen Wochen sogar ein echtes Abenteuer. Simone war Teil der 16. Staffel der österreichischen Tanzshow "Dancing Stars". Gemeinsam mit dem Profitänzer Danilo Dampisi tanzte sich die 43-Jährige sogar bis ins Finale und ergatterte dort den hervorragenden dritten Platz.

Anzeige Anzeige

Instagram / simone_lugner Simone Lugner, Witwe von Richard Lugner

Anzeige Anzeige

Instagram / simone_lugner Bild von Richard und Simone Lugner

Anzeige Anzeige