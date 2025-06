Simone Lugner wagt Bungeesprung mit Nina Bruckners Mann

Simone Lugner hat ein waghalsiges Unterfangen gemeistert: Die Witwe des verstorbenen Bauunternehmers Richard Lugner (✝91) sprang am Wochenende aus luftiger Höhe an einem Bungee-Seil in die Tiefe. Unterstützt wurde sie dabei von Senad Bruckner – dem Ehemann von Richard Lugners Ex-Freundin Nina "Bambi" Bruckner. Eng aneinandergeklammert bewältigte das Duo den Absprung, der Simone offenbar einige Überwindung kostete. Zu den Bildern schrieb sie auf Instagram: "Als ich oben stand, hat mein Kopf gesagt: nie im Leben, nie im Leben lässt du dich jetzt hier nach vorne kippen." Trotz der anfänglichen Unsicherheit gelang ihr mit Senad aber schließlich der mutige Schritt, wofür sie online große Anerkennung erntete.

Während der Sprung eine Mischung aus Nervenkitzel und Leichtigkeit vermittelte, steckt Simone tatsächlich gerade in einer komplizierten Phase. Aktuell stehen mehrere Gerichtsverfahren an, die sie sowohl finanziell als auch emotional belasten. Dazu kommt die unsichere Situation rund um die Lugner-Villa, in der sie derzeit lebt. Der Sprung mit Senad – inklusive inniger Umarmung – symbolisiert womöglich, dass Simone bereit ist, auch in anderen Lebensbereichen Blockaden zu überwinden. Ob die ungewöhnliche Aktion ein Zeichen für weitere Abenteuer oder gar ein Neuanfang ist, bleibt spannend.

Nina, die von Richard den Spitznamen "Bambi" bekam, wurde Anfang 2009 durch ihre medienwirksame Beziehung bekannt. Die Liaison des ungleichen Paares hielt nur fünf Monate und endete öffentlich im September 2009. Heute scheint Nina mit Ehemann Senad ihr Glück gefunden zu haben – mit ihm hat sie bereits mehrere Kinder. Die Nähe zu dem Paar tut Simone in dieser schwierigen Phase offenbar gut: Nicht nur der Bungeesprung, sondern auch ihre Aktivitäten auf Social Media deuten an, dass sie trotz der aktuellen Belastungen weiter daran arbeitet, zu ihrer alten Stärke und Lebensfreude zurückzukehren.

https://www.instagram.com/p/DLNR6xrN4bc/?img_index=1 Simone Lugner beim Bungeesprung im Juni 2025

https://www.instagram.com/p/DLNR6xrN4bc/?img_index=1 Simone Lugner und Senad Bruckner beim Bungeesprung im Juni 2025

Getty Images Richard Lugner und Nina "Bambi" Bruckner

