YouTuberin Laura Joelle begrüßt ihr erstes Kind auf der Welt

Laura Joelle hat eine süße Botschaft zu verkünden: Die YouTuberin durfte ihren ersten Nachwuchs auf der Welt willkommen heißen. "Willkommen auf der Welt, kleiner Schatz", schreibt die frischgebackene Mama voller Stolz unter ein Instagram-Foto, auf dem sie das Händchen ihres Wonneproppens hält. Doch ganz so frisch ist ihr Mamiglück offenbar gar nicht: "Am 13.01.2025 um 8:42 Uhr hast du das Licht der Welt erblickt." Daher kann die Content Creatorin auch schon ein Resümee bezüglich ihrer ersten Wochen als Mama ziehen: "Kleine Schlafmütze, du hast uns den Start ins Elternsein sehr leicht gemacht und uns bereits zwei wunderschöne und entspannte gemeinsame Wochen geschenkt."

Die Geburtsverkündung brachte schnell eine Welle von Glückwünschen mit sich. Neben ihren Fans äußerten sich auch zahlreiche Influencer-Kollegen in den Kommentaren liebevoll. Anna Adamyan (28) schrieb: "Ach, so, so schön! Glückwunsch." Auch Patrizia Palme (30) gratulierte gerührt: "Wunderschön, herzlichen Glückwunsch, Laura." Maren Wolf (32) reiht sich ebenfalls in die Gratulantenschar ein und hinterließ ein "Glückwunsch" gefolgt von einem roten Herz-Emoji.

Erst vor wenigen Monaten hatte Laura neben ihrer Schwangerschaft eine weitere große Lebensneuigkeit mit ihren Fans geteilt: ihre Verlobung. Überglücklich präsentierte sie damals einen funkelnden Ring und schrieb unter die Fotos auf Instagram: "Ich habe Ja gesagt." Den emotionalen Gang vor den Traualtar können Laura und ihr Liebster nun gemeinsam mit ihrem kleinen Wunder beschreiten.

Instagram / laurajoelle Laura Joelle und ihr Neugeborenes, Januar 2025

Instagram / laurajoelle Social-Media-Star Laura Joelle und ihr Verlobter im Oktober 2024

