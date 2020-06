Laura Joelle scheint wieder glücklich vergeben zu sein! Die YouTuberin offenbarte ihren Fans vor rund einer Woche in einem Video: Sie trennte sich im März von ihrem Freund. Der Grund für das Liebesaus war die Distanz – die beiden führten eine Fernbeziehung zwischen Deutschland und Griechenland. Offenbar hat die Influencerin den Trennungsschmerz mittlerweile verarbeitet: Nun zeigte sie sich in inniger Pose mit einem neuen Mann!

In ihrer Instagram-Story postete die rothaarige Schönheit ein Foto, auf dem sie total entspannt am See auf einer Decke liegt – und ein Mann mit kurzem braunem Haar kuschelt sich liebevoll an sie. Auf einem weiteren Schnappschuss ist außerdem zu erkennen, wie der Bartträger seine Hand auf Lauras Oberschenkel legt. Auch wenn die Beauty kein offizielles Statement dazu teilte – die Bilder sagen mehr als tausend Worte! Wer der Unbekannte ist, ist bislang nicht klar: Laura Joelle verzichtete auf eine Instagram-Verlinkung.

Doch vielleicht wird die Masterabsolventin ihren Fans diese Frage ja schon ganz bald beantworten. Schließlich ist sie sehr offen im Umgang mit ihrem Privatleben – und plauderte in der Vergangenheit bereits aus dem Beziehungs-Nähkästchen!

Instagram / laurajoelle Laura Joelle mit ihrem neuen Freund

Instagram / laurajoelle Laura Joelle mit ihrem neuen Freund am See

Instagram / laurajoelle Laura Joelle, YouTuberin



