Das sind die schönsten Promi-Looks der Paris Fashion Week

Alle Modeliebhaber und Fashionfans kommen bereits Anfang 2025 voll auf ihre Kosten: Die berühmte Paris Fashion Week findet vom 21. Januar bis zum 26. Januar statt. Nicht nur die namhaften Designer zeigen auf den Catwalks ihre neuesten Kreationen, sondern auch die Stars präsentieren sich von ihrer besten Seite. In der Stadt der Liebe begeistern unter anderem Sängerin Dua Lipa (29) sowie Model Ashley Graham (37) mit ihren Looks. Natürlich überraschen die Promis vor Ort nicht nur mit ihren gelungenen Outfits, sondern auch mit dem einen oder anderen modischen Fauxpas. Promiflash gibt in diesem Video einen Überblick über die herausragendsten Looks der Stars in Paris!

