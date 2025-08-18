Hailey Bieber entzückt Fans mit süßem Bild von Baby Jack

Hailey Bieber (28) teilt pünktlich zum nahenden ersten Geburtstag ihres Sohnes Jack Blues neue Einblicke ins Familienleben. Auf Instagram postete das Model am Sonntag, den 17. August, mehrere Schnappschüsse, darunter ein besonders süßes Foto ihres kleinen Jungen, dessen Füßchen spielerisch auf ihre Lippen drückten. Hailey selbst zeigte sich mit minimalem Make-up und lieferte mit einer humorvollen Bildunterschrift den Kommentar: "Also… Ja!" Zahlreiche Prominente, darunter Khloé Kardashian (41) und Simone Biles (28), reagierten begeistert und kommentierten die Fotos mit liebevollen Worten und Emojis.

Jack Blues, der am 22. August seinen ersten Geburtstag feiern wird, kam im August 2024 zur Welt. Die Ankunft dieses neuen Lebensabschnitts für Hailey und ihren Ehemann Justin Bieber (31) wurde damals über Social Media bekanntgegeben. Justin verkündete damals mit einem liebevollen Post: "Willkommen Zuhause, Jack Blues Bieber." Begleitet wurde sein Beitrag von einem Bild des kleinen Füßchens seines Sohnes. Hailey teilte den Moment ebenfalls über ihre Instagram-Story. Nun hat der Kleine bereits seinen ersten "großen Auftritt" absolviert – und zwar im Musikvideo zu Justins Song "Yukon" aus seinem neuen Album SWAG. In dem schwarz-weißen Video zeigt sich die junge Familie unter anderem beim Spielen auf einem Boot und beim gemeinsamen Genießen der Zeit am Wasser.

Für Hailey und Justin scheint das Familienleben das pure Glück zu bedeuten. Das Paar, das 2018 geheiratet hat, zog mit der Geburt ihres Sohnes in eine neue Etappe ihrer Beziehung ein. Hailey, die neben ihrer erfolgreichen Modelkarriere auch die Gründerin der Beauty-Marke Rhode ist, teilt immer wieder liebevolle Momente aus ihrem Alltag als Mutter. Auch Justin, der in der Vergangenheit mit Hits wie "Sorry" die Charts stürmte, lässt keine Gelegenheit aus, sein Familienglück mit der Öffentlichkeit zu teilen. Dabei zeigt sich das Paar bodenständig und nahbar. In ihrer Welt, in der der Stress des Rampenlichts oft überwiegen könnte, stehen diese intimen Momente offenbar trotzdem an erster Stelle.

Instagram / haileybieber Hailey Bieber, Model

https://www.instagram.com/p/DNb5PX2hOBj/?img_index=6 Hailey Bieber mit Sohn Jack Blues im August 2025

Instagram / lilbieber Hailey und Justin Bieber, August 2025

