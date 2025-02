Laura Schmitt debütiert als Model bei Berliner Fashion Week

Kommt jetzt etwa die große Modelkarriere? Den Grundstein hat Laura Schmitt zumindest schon einmal gelegt: Am Freitag feierte die Influencerin bei der Show von Marina Hoermanseder bei der Berlin Fashion Week ihr Laufsteg-Debüt. Und das sogar mit einem echten Hingucker: Der obere Teil des pinken Kleides war mit Legosteinen bespickt, während der herzförmige Rock von hunderten Plastikblumen übersät war. Von ihrem Gang über den Laufsteg postete die Blondine ein Video auf Instagram, unter das sie emotionale Worte an die Designerin richtete: "Danke, Marina Hoermanseder, für deine Energie, deine Kunst und vor allem dein Vertrauen."

Ihr Freund, Barcelona-Kicker Dani Olmo (26), konnte zwar nicht live dabei sein, verfolgte Lauras erste Schritte in die Modewelt jedoch per FaceTime, wie das Video im Netz zeigt. Doch wie kam es eigentlich zu dem Model-Debüt? In ihrem Podcast "Ziemlich beste Fremde" verriet Laura es: "Ich habe ganz penetrant einer Designerin ein Video von mir geschickt, wo ich den Flur ganz peinlich auf und ab laufe und währenddessen sage: 'Darf ich bitte für dich laufen, ich mach's auch umsonst'." Diese charmante und unerschrockene Art scheint sich ausgezahlt zu haben, denn die Designerin gab ihr prompt die Möglichkeit, Teil der Show zu sein.

Es ist nicht das erste Mal, dass Laura offen ihren Träumen hinterherjagt. Nachdem RTL Anfang September des vergangenen Jahres verkündet hatte, dass Cathy Hummels (37) nicht länger Kampf der Realitystars moderieren wird, fackelte Laura nicht lang und bewarb sich auf den Posten. "Meine offizielle Bewerbung an RTL. Ich möchte die neue Moderatorin von 'Kampf der Realitystars' werden", plauderte sie selbstbewusst in einem TikTok-Video los. Trotz ihres Mutes konnte sie den Job nicht ergattern: Stattdessen wird Arabella Kiesbauer (55) durch die sechste Staffel des Reality-TV-Formates führen.

Instagram / lauraabla Laura Abla und Dani Olmo im Mai 2024

Instagram / lauraabla Laura Abla im Juni 2024

