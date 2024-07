Freundin von Spanien-Star: Für dieses EM-Team ist Laura Abla

Heute Abend muss sich die deutsche Influencerin Laura Abla entscheiden! Die Berlinerin führt mit dem spanischen Nationalspieler Dani Olmo (26) eine glückliche Beziehung. In ihrem Podcast "Ziemlich beste Fremde" verrät der Social-Media-Star, für welche Mannschaft sie bei dem EM-Spiel Deutschland gegen Spanien am heutigen Abend ist. Dabei ist ihre Antwort klar Spanien, wie sie erklärt: "Der könnte morgen bei Blau-Weiß Papenburg spielen, dann wäre das mein Lieblingsverein. Es ist, als ob mein Freund Arzt wäre: Dann würde ich meinen Freundinnen sagen, geht in die Praxis. Wenn er die Praxis wechseln würde, würde ich allen empfehlen, in die neue Praxis zu gehen." Sie fügt hinzu: "Ich bin nur seine Supporterin und nicht die des Fußballvereins."

Es ist selten, dass sich die 26-Jährige zu dem Thema Fußball äußert. Sie sehe sich nicht als Spielerfrau, wie sie weiter im Podcast erzählt: "Es geht in meinen Reels nie um Fußball, es geht um mich oder meinen Freund. Ich äußere mich nicht über Fußball, das steht mir gar nicht zu. Dafür habe ich viel zu wenig Ahnung. Ich sage nichts zu Vereinen, stelle keine Analysen auf." Falls sie in den sozialen Medien etwas zu dem Sport teilt, sei es durchdacht, wie Laura offenbart: "Wenn ich irgendwas über Fußball poste, dann mache ich das mit Absicht, weil es ein gesicherter Millionen-Views-Banger ist, weil ich Hate bekomme."

Das Pärchen zeigte sich das erste Mal öffentlich bei der Weihnachtsfeier von dem Fußballverein RB Leipzig, bei dem Dani seit 2020 unter Vertrag steht. Wenige Tage später, am vergangenen Neujahr, veröffentlichten sie ihre Beziehung in den sozialen Medien. In ihrem Podcast "Ziemlich beste Fremde" mit ihrem Kollegen Ceddo schwärmt sie von ihrer Beziehung: "Er ist so ein toller Mensch, dass ich es nicht fassen kann. Er ist etwas ganz, ganz Besonderes. Es ist, als wäre ich mit einem besten Freund zusammen."

