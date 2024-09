Laura Abla will "Kampf der Realitystars"-Moderatorin werden

Kampf der Realitystars geht in die sechste Runde – allerdings ohne Moderatorin Cathy Hummels (36). Das verkündete der Sender Anfang September. Nun muss schleunigst Ersatz her! Eine Bewerberin auf den beliebten Job vor der Kamera gibt es bereits: Influencerin Laura Abla. Auf TikTok teilt sie jetzt ein offizielles Bewerbungsvideo. "Meine offizielle Bewerbung an RTL. Ich möchte die neue Moderatorin von 'Kampf der Realitystars' werden", plaudert Laura ganz selbstbewusst heraus. Sie hebt auch direkt ihre Stärken hervor und meint: "Ich bin eine Reality-TV-Liebhaberin, ich kenne mich mit den Leuten, die dahin gehen, aus. Ich würde von mir selbst behaupten, ich kann halbwegs freisprechen." Auch den "Spielerfrauen-Stempel", wie Laura ihn nennt, würde sie mitbringen.

Wirft man einen Blick in die Kommentare, fällt auf: Lauras Fans würden vor Freude platzen, sollte die Content Creatorin wirklich Cathys Rolle übernehmen. "Dann fange ich auch an KDRS zu gucken – versprochen", freut sich ein User. Allerdings finden sich in der Kommentarspalte auch ein, zwei andere Frauennamen wieder, die Laura den Moderatoren-Job vor der Nase wegschnappen könnten. "Ich glaube eher, dass Amira Aly (31) den Job bekommen wird", vermutet ein Nutzer. Ein weiterer fragt sich: "Macht das nicht Lola Weippert (28)?" Das Geheimnis, wer die Moderation von "Kampf der Realitystars" am Ende übernehmen wird, ist bisher noch nicht gelüftet.

Nach fünf Jahren hat Cathy ihre Rolle als Moderatorin bei "Kampf der Realitystars" abgegeben. Der Grund dafür: Ihr Sohn Ludwig Hummels (6) wurde vor wenigen Wochen eingeschult. Bisher begleitete der Promispross seine Mama während der Dreharbeiten immer, aber das ist nun nicht mehr möglich. Die Entscheidung über Cathys Exit scheint die Fans der Reality-TV-Show zu freuen! "Hat endlich jemand erkannt, dass sie kein Talent zum Moderieren hat?", lautete beispielsweise ein Kommentar unter einem Promiflash-Beitrag auf Instagram.

