Nostalgie pur: Amazon Prime bringt Kultfilm der 90er zurück

Die Brüder Joel (70) und Ethan Coen (67) haben mit ihrem Film "Fargo" aus dem Jahr 1996 eine der schrägsten und zugleich düstersten Erfolgsgeschichten der Filmwelt geschrieben. Die schwarze Komödie ist seit Kurzem im Abo von Amazon Prime Video verfügbar und lockt mit einer Geschichte voller absurder Wendungen und saloppem Humor. Im Zentrum steht Jerry Lundegaard, gespielt von William H. Macy (74), ein verzweifelter Autohändler, der zwei Kleinganoven (Steve Buscemi, 67 und Peter Stormare, 71) anheuert, um seine eigene Frau zu entführen und so an Geld von seinem wohlhabenden Schwiegervater zu kommen. Doch der Plan geht gründlich schief – stattdessen folgen Chaos, Gewalt und eine Schwangere, die als Polizistin Jagd auf die Gangster macht.

Inszeniert wurde "Fargo" vor einer Schneelandschaft in Minnesota, die den Rahmen für die skurrilen und brutalen Ereignisse bietet. Die hochschwangere Polizistin Marge Gunderson, verkörpert von Frances McDormand (67), arbeitet sich in dem von Irrsinn gezeichneten Fall durch eine Reihe absurden Verhaltens und tragischer Konsequenzen. Der Mix aus Provinzkulisse und pechschwarzem Humor brachte dem Film mehrere Oscars ein, darunter für das beste Drehbuch und Frances' Darstellung. Nicht zuletzt ist es die oft absurde, aber extrem zugespitzte Situationskomik, die "Fargo" so unvergesslich macht – eine Charakterstudie in der Gleichzeitigkeit von Banalität und Brutalität.

Die Zusammenarbeit der Coen-Brüder mit Frances, die auch privat mit Joel verheiratet ist, erwies sich als richtungsweisend. Sie etablierte sich endgültig als eine der prägendsten Schauspielerinnen ihrer Zeit – und ihr erster Oscar für "Fargo" war nur der Beginn einer Karriere mit weiteren legendären Rollen. Für das Ehepaar Coen-McDormand ist "Fargo" ein gemeinsamer Triumph, der nicht nur ihren Status in Hollywood gefestigt, sondern auch die unverwechselbare Handschrift der Coens in der Filmgeschichte verewigt hat. Bis heute bleibt der Film ein Paradebeispiel für das Genre der schwarzen Komödie und hat durch seine klugen Dialoge und ambivalenten Charaktere Kultstatus erreicht.

Anzeige Anzeige

Getty Images Joel Coen im Oktober 2018

Anzeige Anzeige

Getty Images Ethan Coen, Produzent und Autor

Anzeige Anzeige