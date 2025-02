Rapper Lil Yachty stürzt während Auftritt von der Bühne

Während eines Auftritts in Milwaukee hat Lil Yachty (27) unfreiwillig für einen nervenaufreibenden Moment gesorgt. Der Rapper, der am Donnerstag als Voract für Tyler, The Creator, bei dessen "Chromakopia"-Tour auftrat, stürzte plötzlich von der Bühne. Auf einem Video, das TMZ vorliegt, ist zu sehen, wie er strammen Schrittes auf den Bühnenrand zugeht, den Abstand dabei offenbar unterschätzt und plötzlich mit beiden Beinen exakt auf der Kante zum Stehen kommt. Vergeblich nach Gleichgewicht suchend, entschied er sich schließlich für einen Sprung von der schätzungsweise drei Meter hohen Bühne. Der Aufprall muss hart gewesen sein, jedoch rappelte sich Lil Yachty schnell wieder auf.

Trotz des Schreckens bewies der Musiker Nerven und setzte seinen Auftritt unbeeindruckt fort, nachdem er kurz Luft geholt hatte. Zeugen berichten laut TMZ, dass Lil Yachty nach dem Sturz sogar einen kurzen, humorvollen Moment mit dem Publikum teilte: "Was zur Hölle? Ich bin fast gestorben", soll er den Fans zugerufen haben, bevor er wieder auf die Bühne zurückkehrte. Ein paar Fans vor Ort bemängelten allerdings die Technik bei der gesamten Veranstaltung und bezeichneten die Tonqualität bei seinem Auftritt als "miserabel".

Lil Yachty, der mit bürgerlichem Namen Miles Parks McCollum heißt, gehört seit Jahren zu den schillerndsten Figuren der Hip-Hop-Szene. Bekannt wurde er durch Hits wie "Minnesota" und "One Night". Sein Stil, oft als "Bubblegum Trap" bezeichnet, kombiniert Autotune-Gesang mit verspielten Beats. In der Vergangenheit kollaborierte er bereits mit Künstlern wie Drake (38) und Migos und glänzte neben seiner Musikkarriere auch mit Auftritten als Model.

Getty Images Lil Yachty im September 2019

Getty Images Lil Yachty beim Staples Center Konzert, 2019

