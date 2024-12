Lil Baby verlor etwa 8 Millionen Euro an einem Casinoabend

Lil Baby hat im Podcast "A Safe Place" von Lil Yachty enthüllt, dass er an einem einzigen Tag durch Glücksspiel rund 7,5 bis 8,5 Millionen Euro verloren hat. Der Rapper erklärte, dass er etwa 40 Stunden am Stück in einem Casino verbrachte, bevor er zu der Erkenntnis kam, dass er mit dem Spielen aufhören müsse. "Ich hatte [Fanatics-CEO] Mike Rubin gebeten, Briefe an alle Casinos zu schicken, um mich sperren zu lassen. Ich spiele nicht mehr", betonte Lil Baby in der Podcast-Episode, die am 18. Dezember ausgestrahlt wurde. Der Verlust schien so dramatisch, dass 50 Cent (49) daraufhin einen Video-Clip aus dem Podcast kommentierte und Lil Babys Verhalten als "verrückt" bezeichnete.

Die Glücksspiel-Offenbarung von Lil Baby sorgte sowohl bei Fans als auch bei seinen Kollegen für reichlich Gesprächsstoff. Der Künstler, dessen bürgerlicher Name Dominique Jones ist, erklärte, dass er seine Einstellung zu Geld komplett geändert habe. Zeitgleich gab Lil Baby auch Details zu seinem kommenden Album "WHAM (Who Hard as Me)" bekannt, das am 3. Januar erscheinen soll. Mit 15 Songs und prominenten Gästen wie Travis Scott (33), Future (41) und 21 Savage (32) steht diese Veröffentlichung im Zeichen seines musikalischen Erfolgs. Zudem lieferten Lil Yachty und er kürzlich mit dem Track "F--- the Fame" eine weitere Zusammenarbeit, die ebenfalls für viel Aufmerksamkeit sorgte.

Lil Baby, bekannt für Hits wie "Drip Too Hard", hat sich in den letzten Jahren als einer der einflussreichsten Rapper etabliert. Die Entscheidung, sich selbst vom Glücksspiel auszuschließen, zeigt, dass er auch in seinem Privatleben klare Grenzen setzen kann. Mit Lil Yachty verbindet ihn eine langjährige Freundschaft, die häufig zu gemeinschaftlichen Musikprojekten führt. Der Podcast "A Safe Place" bot den beiden die Gelegenheit, offen über ihre Erfahrungen zu sprechen, und zeigt einmal mehr die Persönlichkeit hinter dem Erfolg. Für seine Fans bleibt Lil Baby jemand, der vor allem durch Authentizität überzeugt – auch wenn sie manchmal mit hohen Risiken verbunden ist.

Collage: Getty Images, Getty Images Lil Yachty und Lil Baby, Collage

Getty Images Lil Baby, 2023 in Las Vegas