Wenn Drake (33) eine Sache besonders gut kann, dann ist es das: Mit seiner Musik Chart-Rekorde aufstellen! Am 3. April veröffentlichte der Rapper mit dem Track "Toosie Slide" nicht nur einen echten Ohrwurm, sondern lieferte im dazugehörigen Videoclip auch gleich die passenden Moves mit, die sich momentan vor allem auf TikTok großer Beliebtheit erfreuen. Wegen der aktuellen Krisensituation bleibt immerhin genügend Zeit, um die Schritte zu lernen. Aber mit tanzenden Fans muss sich der gebürtige Kanadier nicht zufriedengeben: Er schaffte es als erster Künstler, zum dritten Mal auf Platz eins der Charts einzusteigen!

Über diesen Erfolg berichtete am Montagabend zunächst das Billboard-Magazin. Vor Drake gelang dies nur einer Sängerin – und dabei handelt es sich um keine Geringere als Mariah Carey (50). Von 1995 bis 1997 landete sie ebenfalls drei Nummer-eins-Einstiege. Neben Liedern wie "God's Plan", "Nice for What" oder "In My Feelings" ist "Toosie Slide" schon der siebte Song von Drake, der die Chart-Liste anführt. So viele hatte noch kein Rapper – da sehen Kollegen wie Eminem (47), Ludacris (42) oder P. Diddy (50) alt aus, die mit dem zweiten Platz auf der Hitliste Vorlieb nehmen müssen.

Ob die Rekorde für den 33-Jährigen wohl langsam zur Gewohnheit werden? Immerhin setzte er in den vergangenen Jahren immer wieder neue Messlatten. Erst im März kam sein Feature "Oprah's Bank Account" mit Lil Yachty (22) und DaBaby (28) heraus und brachte ihm den 208. Eintrag in den Billboard-Charts ein. Zudem überholte Drake zwei Spitzenleistungen der Beatles: Er platzierte zwölf Hits in den Top Ten und sieben Lieder gleichzeitig in den obersten zehn Rängen der Hitparade.

Getty Images Mariah Carey im Oktober 2019

Getty Images Drake im Juni 2019

Getty Images Drake bei den Billboard Music Awards 2019



