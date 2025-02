Calvin Klein bei seltenem Ausflug mit Ex-Frau Kelly erwischt

Modedesigner Calvin Klein (82) wurde bei einem seltenen öffentlichen Auftritt in New York City mit seiner Ex-Frau Kelly Rector gesehen. Die beiden besuchten gemeinsam eine Modenschau während der New York Fashion Week – fast zwei Jahrzehnte nach ihrer Scheidung im Jahr 2006. Calvin trug einen eleganten schwarzen Anzug, während Kelly, verborgen hinter einer großen Sonnenbrille, in einem schwarzen Mantel erschien. Der Designer wurde fotografiert, als er Arm in Arm mit seiner ehemaligen Partnerin über den Bürgersteig in Richtung Veranstaltungsort ging.

Ein Insider verriet gegenüber Daily Mail, dass der 82-Jährige trotz seiner augenscheinlich gebrechlichen Erscheinung bei der Veranstaltung energiegeladen und guter Laune war. Auch die Beziehung zu seiner zweiten Ex-Frau Kelly scheint nach wie vor freundschaftlich zu sein. "Die beiden haben eine wundervolle Freundschaft, und sie freut sich, bei seinen großen Momenten an seiner Seite zu sein", berichtete die Quelle. Neben Calvin und Kelly zog die Show viele prominente Gesichter an – darunter Supermodel Kate Moss (51) und ihre Kollegin Christy Turlington (56), die mit ihrer Tochter Grace erschien. Kendall Jenner (29) lief über den Laufsteg, während ihr Ex-Freund Bad Bunny (30) unter den Zuschauern Platz nahm.

Calvin ist bekannt für seine legendären Designs und sein bewegtes Leben. Er war von 1964 bis 1974 mit der Textildesignerin Jayne Center verheiratet, mit der er eine Tochter namens Marci hat. Seine zweite Ehe mit Kelly, die einst seine persönliche Assistentin war, begann 1986. In den 1970er- und 1980er-Jahren lebte der Designer ein öffentlichkeitswirksames Leben und wurde als Stammgast im legendären Nachtklub Studio 54 bekannt. In den vergangenen Jahren zog er sich jedoch mehr zurück und genießt seither das ruhige Leben in Los Angeles.

Getty Images Calvin Klein, Designer

Getty Images Calvin Klein, Designer

