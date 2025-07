So reagierte Bad Bunnys Mutter auf die Unterwäschekampagne

Bad Bunny (31) sorgte im März dieses Jahres mit einer aufsehenerregenden Unterwäschekampagne für Calvin Klein (82) weltweit für Schlagzeilen. Die heißen Fotos, auf denen er die Marke in klassischen weißen und schwarzen Boxershorts präsentierte, gingen viral. Jetzt sprach der Musiker in der "Late Show with Stephen Colbert" über die Reaktionen auf die Kampagne – vor allem die seiner Familie. Gefragt nach den unzensierten Ansichten seiner Mutter zu der freizügigen Werbung, offenbarte der Rapper lachend, dass sie keineswegs überrascht war. "Meine Mutter wusste schon längst, dass sie einen heißen Typen großgezogen hat", scherzte er vor dem begeisterten Publikum.

Die zugehörigen Bilder für die Kampagne schoss Starfotograf Mario Sorrenti in Bad Bunnys Heimat Puerto Rico. Für den "Tití Me Preguntó"-Interpreten machte genau das die Zusammenarbeit besonders authentisch, wie er zuvor laut People betont hatte. Der 31-Jährige posierte dabei nicht nur in den ikonischen Stretch-Modellen der Marke, sondern zeigte sich teils auch mit einem weißen Tanktop kombiniert. Laut eigener Aussage fühlte er sich geehrt, Teil einer so prestigeträchtigen Kampagne zu sein, die schon viele Berühmtheiten vor ihm geprägt hat: "Ich bin begeistert und dankbar für die Gelegenheit, Teil dieser legendären Kampagne der Marke zu sein."

Die Reaktionen auf die Calvin-Klein-Bilder waren überwältigend – vor allem in den sozialen Netzwerken. Bad Bunny begeistert bereits Millionen mit seiner Musik und überraschte in dieser neuen Rolle viele Fans. Schon wenige Stunden nach der Veröffentlichung sammelten sich tausende Kommentare, in denen Bewunderer ihre Begeisterung kaum zügeln konnten. Prominente Unterstützer wie Shawn Mendes (26) haben ebenfalls nicht zurückgehalten und sich öffentlich als Fans geoutet. Der Sänger kommentierte den Instagram-Beitrag mit dem spanischen Wort "Guapo", was so viel wie "gutaussehend" bedeutet.

Getty Images Bad Bunny bei SNL50: The Anniversary Special, Februar 2025

Instagram / badbunnypr Bad Bunny, Musiker

Getty Images Shawn Mendes bei den MTV Video Music Awards, September 2024