Comeback? Sandra Sicora und Calvin haben sich vertragen

Sandra Sicora (33) und Calvin Kleinen (33) scheinen nach einigen turbulenten Wochen wieder zueinandergefunden zu haben. Auf Instagram teilte die Reality-TV-Bekanntheit mit: "Wie viele von euch mitbekommen haben, war ich bei Calvins Auftritten wieder dabei." Damit bestätigte sie die Spekulationen vieler Fans über einen möglichen Neuanfang. Weiter erklärte Sandra, dass es ein Missverständnis gegeben habe, das sie zu ihrem zuvor drastischen Entschluss bewegt habe. Jetzt stehe sie jedoch zu 100 Prozent hinter Calvin und betonte, dass ihre Verbindung "etwas ganz Besonderes" sei.

Zwischen den beiden hatte es zuletzt immer wieder gekriselt. Die 33-Jährige hatte sich entschieden, die aufkeimende Beziehung zu Calvin zu beenden und sich deutlich von ihm zu distanzieren. In einer früheren Aussage betonte sie, dass sie von seinem Verhalten enttäuscht gewesen sei und keinen weiteren Kontakt wünsche. Nun überraschte die plötzliche Wende, die sie in den sozialen Medien publik machte. Auch wenn nicht genau bekannt ist, was das große Missverständnis ausgelöst hat, scheint es nun geklärt zu sein.

Sowohl Sandra als auch Calvin haben durch ihre oft turbulenten Beziehungsgeschichten in der Öffentlichkeit regelmäßig für Gesprächsstoff gesorgt. "Die Kennenlernphase mit Calvin ist für mich abgeschlossen. Es gibt einen klaren Cut von meiner Seite aus, weil ich gerade Dinge erfahren habe, die absolut nicht in Ordnung sind, und ich distanziere mich ganz bewusst von ihm", erklärte die Ex von Tommy Pedroni (30) damals in ihrer Instagram-Story und ergänzte: "Für mich ist das erledigt und spielt keine Rolle mehr in meinem Leben."

Collage: ActionPress, RTLZWEI / Luis Zeno Kuhn Collage: Sandra Sicora und Calvin Kleinen, Realitystars

RTL Calvin Kleinen bei "Ex on the Beach", 2025

Amazon Prime Video "The 50"-Kandidatin Sandra Sicora