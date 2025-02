Diese Pläne hat Lilly Becker mit ihrem Dschungelcamp-Gewinn

Lilly Becker (48) hat es geschafft: Sie ist die Dschungelkönigin 2025 und darf das Preisgeld in Höhe von 100.000 Euro mit nach Hause nehmen. Nachdem sie den Thron bestiegen hatte, sprach die Siegerin bei einer Pressekonferenz, bei der auch Promiflash anwesend war, darüber, was sie mit ihrem Geld machen möchte. "Absolut keine Ahnung. Aber ich habe auch ein normales Leben: Ich muss Miete bezahlen, ich muss essen bezahlen. Es gibt eine Charity in Afrika, die ich immer unterstütze [...]." Einen genauen Plan habe sie noch nicht – die alleinerziehende Mama erwähnt aber, dass sie die Siegprämie, für die sie so hart gekämpft hat, gut gebrauchen könne.

Neben den ganz alltäglichen Unterhaltskosten gibt es womöglich noch eine weitere hohe Geldsumme, die Lilly begleichen könnte. Erst kurz vor ihrem Einzug in den Dschungel musste sich die Ex von Tennis-Star Boris Becker (57) vor Gericht behaupten. Der Grund für die Verhandlung war ein Rechtsstreit um eine angebliche Schuld von insgesamt 489.869 Euro. Laut des TV-Produzenten Pierre Uebelhack handele es sich bei dem Geld um ein Darlehen, welches er dem Model gewährt habe. Wie Bild erfahren haben will, sei Lilly aber davon ausgegangen, dass ihr das Geld geschenkt worden wäre. Wegen des Gerichtsprozesses stand sogar Lillys Teilnahme am Dschungelcamp auf der Kippe.

Aktuell feiert die 48-Jährige aber noch ihren großen Erfolg in Australien. In der 18. Staffel des beliebten Reality-Formats schaffte sie es, sich im Finale gegen Alessia Herren (23) und Pierre Sanoussi-Bliss durchzusetzen. Dass sie das Format wirklich gewonnen hat, kann die gebürtige Holländerin kaum fassen. "Oh mein Gott, reiß dich zusammen. Ich habe es geschafft", redete sie sich selbst völlig fassungslos zu, während sie in Freudentränen ausbrach.

RTL Lilly Becker im Dschungelcamp 2025

RTL Alessia Herren, Lilly Becker und Pierre Sanoussi-Bliss im Dschungelcamp 2025

