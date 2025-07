Boris Becker wehrt sich gegen Behauptungen von Ex-Frau Lilly

Boris Becker (57) und seine Ehefrau Lilian de Carvalho Monteiro erwarten voller Vorfreude ihr erstes gemeinsames Kind. Doch während das werdende Elternpaar diesen Meilenstein feiert, sorgt Boris' Ex-Frau Lilly Becker (49) für Schlagzeilen. Lilly erklärte gegenüber dem Sender RTL, dass sie und ihr Sohn Amadeus, den sie mit Boris hat, erst durch ein Instagram-Video von Boris' froher Botschaft erfahren hätten. "Das sind wir mittlerweile gewohnt", fügte sie mit deutlichem Unterton hinzu.

Doch diese Aussage dementierte Boris umgehend. Laut seinem Anwalt Christian-Oliver Moser habe der Sportler seinen Sohn Amadeus selbstverständlich vor Veröffentlichung des Videos informiert und ziehe nun rechtliche Schritte gegen Lillys Behauptung in Betracht. Boris selbst erklärte gegenüber der Bild-Zeitung: "Alle meine Kinder wurden informiert. Gerade Amadeus war außer sich vor Begeisterung, da er nun nicht mehr der Kleinste ist und großer Bruder wird." Warum Lilly eine andere Version öffentlich machte, bleibt unklar.

Lilly macht nicht zum ersten Mal durch Kontroversen auf sich aufmerksam. Erst im April wurde sie in einem Zivilverfahren wegen eines Darlehens an ihren früheren Partner Pierre Uebelhack vom Gericht gerügt. Der Richter stellte fest, dass sie "nicht zur Wahrheit gefunden" habe, was ihr auch rechtliche Konsequenzen einbringen könnte. Für Boris scheint hingegen ein neues Kapitel zu beginnen: In Lilian, die ihm während seiner schwierigen Jahre – auch während seines Gefängnisaufenthalts – beistand, hat er jetzt wohl endlich seine große Liebe gefunden. Die Vorfreude auf ihr gemeinsames Baby könnte für das Paar trotz Lillys Aussagen kaum größer sein.

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Lilly und Boris Becker

Instagram / borisbeckerofficial Boris Becker mit seinem Sohn Amadeus, April 2025

Instagram / borisbeckerofficial Lilian de Carvalho Monteiro und Boris Becker, April 2025