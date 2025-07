Trotz Trennung: Lilly Becker ist stolz auf ihren Nachnamen

Lilly Becker (49) hat im Podcast "WOT Podcast – von 0 auf 100" offen über das Thema gesprochen, wie es ist, die Frau an der Seite eines berühmten Mannes zu sein. Die 49-Jährige war über viele Jahre mit Boris Becker (57) verheiratet, mit dem sie einen gemeinsamen Sohn hat. "Ich bin unglaublich stolz, ich liebe meinen Nachnamen. Ich habe den Mann sowas von geliebt", erklärte sie im Gespräch. Lilly betonte, dass sie diese Verbindung zu Boris immer noch schätzt und ihren Nachnamen nicht aufgeben will – zumindest nicht, bevor sie eines Tages wieder heiraten sollte.

Die ehemalige Partnerin der Tennislegende machte klar, dass sie nicht nur als "die Ex von" gesehen werden möchte. Inzwischen habe sie sich ein eigenes Leben und eine eigene Karriere aufgebaut. "Ich habe mir den Namen verdient", stellte sie jedoch fest und betonte, wie viel sie in der Beziehung mit Boris dazugelernt habe. In jungen Jahren habe sie oft im Hintergrund gestanden. Heute zeigt sie sich selbstbewusst und unabhängig, kümmert sich voll und ganz um ihren Sohn und hat sogar eine eigene Firma gegründet, auf die sie stolz ist.

Lilly und Boris waren neun Jahre lang ein Paar, ihre Ehe wurde 2023 offiziell geschieden. Die Trennung mag nicht einfach gewesen sein, doch scheint das Verhältnis der beiden mittlerweile von gegenseitigem Respekt geprägt zu sein. Lilly sprach in der Vergangenheit bereits positiv über wichtige Momente, die sie gemeinsam erlebt hatten, und äußerte Wohlwollen für den weiteren Lebensweg ihres Ex-Mannes. Trotz aller Höhen und Tiefen bleibt Boris für sie eine prägende Person ihres Lebens, was in ihren jüngsten Äußerungen einmal mehr deutlich wird.

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Lilly und Boris Becker

Getty Images Lilly Becker im Juli 2025

Instagram / lillybeckerofficial Lilly Becker, TV-Bekanntheit