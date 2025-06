49. Geburtstag: Lilly Becker feiert sich selbst & ihren Weg

Lilly Becker (49) hat am Mittwoch ihren 49. Geburtstag gefeiert – und dabei deutlich gemacht, dass sie ihren neuen Lebensabschnitt voller Stolz und Lebensfreude begrüßt. Auf Instagram teilte die einstige Ehefrau von Boris Becker (57) Videos, die sie in Bikini-Looks, mit betonten Hüftschwüngen und in hohen Absätzen zeigen. Mit der Botschaft "Das ist 49" feierte sie sich und ihre neue Stärke. Erst Anfang des Jahres hatte sie mit ihrem Sieg im Dschungelcamp für Schlagzeilen gesorgt. An ihrem großen Tag zelebrierte Lilly ihre innere und äußere Kraft mit einem lebensfrohen Rückblick.

In einem persönlichen Text reflektierte die Influencerin und TV-Persönlichkeit über die Höhen und Tiefen ihres bisherigen Lebens. Sie sprach von schwierigen Zeiten, Rückschlägen und den Narben, die sie geprägt haben – doch diese Erfahrungen hätten sie auch stärker gemacht. "Ich habe Stürme überstanden, bin gefallen und wieder aufgestanden", schrieb Lilly. Trotz der Herausforderungen habe sie nie aufgegeben und darauf aufgebaut, was sie selbst geschaffen hat. Ihren Followern riet sie, stolz auf ihren eigenen Weg zu sein und daran zu glauben, dass alles im richtigen Tempo passiert. Fans überschütteten sie daraufhin mit Lob: "49 sah nie besser aus", schrieb nicht nur ein begeisterter User.

Lilly freut sich nun offenbar auf ihr neues Lebensjahr. In wenigen Wochen steht für die "Dschungelcamp"-Bekanntheit auch eine große Veränderung bevor. Im vergangenen Monat gab sie bekannt, dass sie und ihr Sohn Amadeus ihre Heimat London hinter sich lassen werden. Im August geht es für die beiden nach Düsseldorf. "Das Haus ist gemietet, Amadeus hat schon eine Schule", verriet Lilly damals im Gespräch mit dem Magazin Gala. Ihr Sohn zeigte sich unterstützend: "Mommy, ich vertraue dir. Mach es nur so gemütlich, wie du es immer machst."

Instagram / lillybeckerofficial Lilly Becker, Reality-TV-Star

Instagram / lillybeckerofficial Lilly Becker, Model

Instagram / lillybeckerofficial Lilly und Amadeus Becker, Dezember 2024