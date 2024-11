Lilly Becker erneut vor Gericht: Streit um Geld geht weiter

Lilly Becker (48), bekannt als die Ex-Frau von Tennisstar Boris Becker (56), wird sich laut den Berichten von RTL Anfang 2025 vor dem Landgericht München verantworten müssen. Der Grund für die Verhandlung ist ein Rechtsstreit um eine angebliche Schuld von insgesamt 489.869 Euro. Der TV-Produzent Pierre Uebelhack behauptet, der Betrag sei ein Darlehen gewesen und fordert die Rückzahlung. In Deutschland wird die Summe von 178.194 Euro vor Gericht verhandelt werden und in England schuldet sie ihrem ehemaligen Freund wohl noch 311.675,12 Euro.

Im Februar dieses Jahres fand bereits ein erster öffentlicher Gerichtstermin statt, bei dem der Richter beiden Parteien nahelegte, eine außergerichtliche Einigung zu erzielen. Lilly soll laut den Informationen des Senders dem Kläger ein Angebot in Höhe von 150.000 Euro unterbreitet haben, was jedoch von Pierre abgelehnt wurde. Damit wird der Rechtsstreit also in knapp elf Wochen in die nächste Runde gehen.

Doch wie konnte es überhaupt so weit kommen? Laut Informationen der Bild sei Lily davon ausgegangen, dass es sich um eine Schenkung und nicht um ein Darlehen gehandelt habe. Angeblich waren sie und Pierre nämlich von Herbst 2018 bis Anfang 2021 liiert. Auch danach sollen sie noch befreundet gewesen sein. Der TV-Manager sehe das aber anders: Laut ihm waren die zwei zwar einander zugetan, aber nie in einer ernsthaften Partnerschaft.

Getty Images Lilly Becker, 2019

Instagram / lillybeckerofficial Lilly Becker, Oktober 2024

