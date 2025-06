Lilly Becker will ihren berühmten Nachnamen nicht abgeben

Lilly Becker (49) hat klargestellt, dass sie auch nach der Scheidung von Boris Becker (57) ihren bekannten Nachnamen behalten möchte. "Den habe ich mir verdient", sagte die 49-Jährige gegenüber Bunte. Die beiden hatten sich 2009 das Jawort gegeben und waren bis 2023 verheiratet. Aus ihrer Ehe ging der gemeinsame Sohn Amadeus (15) hervor. Trotz der oft turbulenten Beziehung und der langen Trennung vor der finalen Scheidung betonte Lilly: "Ich habe es immer geliebt, die Frau der Legende Boris Becker zu sein."

Die Liebe zwischen Lilly und Boris habe ihrer Meinung nach immer Bestand gehabt. Während ihrer Teilnahme am Dschungelcamp offenbarte sie: "Die Liebe war echt. Wir waren eine gute Liebe. Wenn wir gut miteinander waren, waren wir das beste Team." Allerdings belasteten der öffentliche Druck und die ständige Aufmerksamkeit die Ehe enorm. Noch während ihrer Beziehung sprach das Paar über die Herausforderungen, die durch die mediale Präsenz entstanden: "Alles war stressig", gestand Lilly im australischen Dschungel.

Heute gehen beide getrennte Wege und haben jeweils ihr privates Glück gefunden. Boris ist mittlerweile in dritter Ehe mit Lilian de Carvalho Monteiro verheiratet, während Lilly seit drei Jahren eine Beziehung mit dem Unternehmer Thorsten Weck führt. Zuvor war die gebürtige Niederländerin noch mit Michael R. Bermann liiert, einem Medienanwalt aus den USA. Trotz des neuen Lebensabschnitts scheint Lilly stolz auf ihre Verbindung zu Boris zu sein und sieht es als Teil ihrer Identität, seinen Namen zu tragen. Wie sie selbst sagt, will sie sich nicht darauf reduzieren lassen, "die Ex von" zu sein.

Getty Images Lilly Becker und Boris Becker, Februar 2011

Instagram / lillybeckerofficial Lilly Becker, Reality-TV-Star

Getty Images Boris Becker, ehemaliger Tennisprofi