"Grey's Anatomy"-Star Greg Germann reicht Scheidung ein

Greg Germann lässt sich von seiner Frau Martha Champlin scheiden. Der Schauspieler, der mit der Erfolgsserie "Ally McBeal" berühmt wurde, reichte laut TMZ am vergangenen Dienstag die Scheidung ein. Der Hollywoodstar gab an, dass die beiden bereits seit März 2024 getrennt leben. Als Grund für die Trennung nannte der TV-Darsteller "unüberbrückbare Differenzen". Der Grey's Anatomy-Star bat das Gericht, auf jegliche Forderungen nach Ehegattenunterhalt vonseiten seiner Noch-Ehefrau zu verzichten. Das einstige Paar teilt sich ein gemeinsames Haus, das beiden zur Hälfte gehört. Allerdings erklärte er, dass alle anderen Besitztümer eindeutig zwischen ihnen getrennt seien und entweder ihm oder Martha vollständig gehören.

Greg, der durch seine Rollen im Fernsehen große Bekanntheit erlangte, hatte neben seinen erfolgreichen TV-Jahren ein eher zurückhaltendes Privatleben. Über die Beziehung zu Martha war wenig in der Öffentlichkeit bekannt, allerdings widmete der US-Amerikaner ihr während der Coronapandemie einen süßen Post auf Instagram, in dem er schrieb: "Meine Frau Martha ist Grundschulleiterin und arbeitet buchstäblich rund um die Uhr von zu Hause aus."

Der 66-Jährige war von 2017 bis 2022 als Dr. Tom Koracick bei "Grey's Anatomy" zu sehen. Im Mai 2021 kündigte der Texaner allerdings seinen Ausstieg aus der Krankenhausserie an. "Mit all den unglaublich talentierten Leuten, die an 'Grey's' beteiligt waren, in den letzten Jahren gearbeitet zu haben, ist ein solches Privileg. Ein großes Dankeschön an die Fans, denn es war wirklich eine gemeinsame Erfahrung", erklärte er im Gespräch mit Deadline.

Instagram / greg.germann Greg Germann und Martha Champlin, Juni 2016

Instagram / greg.germann Greg Germann und Kim Raver, "Grey's Anatomy"-Stars

