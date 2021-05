Und der nächste Serienstar hängt sein TV-Stethoskop an den Nagel! Dass es die 17. Staffel von Grey's Anatomy in sich hat, dürfte mittlerweile kein Geheimnis mehr sein. Während sich die Zuschauer zwar über das eine oder andere Comeback freuen dürfen, laufen dem Grey Sloan Memorial Hospital allerdings auch die Chirurgen weg. In den vergangenen Wochen kündigten einige Darsteller ihren Ausstieg an – und nun folgt schon der nächste!

Achtung, Spoiler!

Greg Germann, der seit der 14. Staffel in der Rolle als Dr. Tom Koracick zu sehen ist und seit der 16. Season zum Hauptcast gehört, steigt aus. "Mit all den unglaublich talentierten Leuten, die an 'Grey's' beteiligt waren, in den letzten Jahren gearbeitet zu haben, ist ein solches Privileg. Ein großes Dankeschön an die Fans, denn es war wirklich eine gemeinsame Erfahrung", erklärte der Schauspieler gegenüber Deadline. In den USA flimmerten seine vorerst letzten Szenen bereits über die Bildschirme. Die Folge mit dem Titel "Tradition" ist nicht nur die letzte für Jackson-Avery-Darsteller Jesse Williams (39), sondern auch für Greg.

Doch die Fans können aufatmen. Da der 63-Jährige nicht den Serientod stirbt, steht einer Rückkehr nach Seattle theoretisch nichts im Wege. Das bestätigt auch Producerin Krista Vernoff (49). "Greg Germann ist ein komödiantisches Genie und wir sind so glücklich, dass er seine Talente in den letzten Jahren in unsere Serie eingebracht hat. Wir werden Greg im Alltag schrecklich vermissen – aber wir planen ein Wiedersehen mit Tom Koracick", versicherte sie.

ABC/Mike Rosenthal Greg Germann in seiner "Grey's Anatomy"-Rolle Tom Koracick

