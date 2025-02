Todesursache bekannt: Daran starb TV-Star Leslie Charleson

Leslie Charleson, bekannt aus der US-amerikanischen Krankenhausserie "General Hospital", ist vor rund einem Monat plötzlich verstorben. Nun wurde ihre Todesursache offiziell bekanntgegeben, wie TMZ berichtet. Laut den Unterlagen des Los Angeles County Medical Examiner starb die Schauspielerin infolge der "Spätfolgen eines stumpfen Schädeltraumas". Dieses Trauma resultierte aus einer älteren Kopfverletzung, die sie sich in der Vergangenheit zugezogen hatte. Neben dieser Verletzung litt Leslie zudem unter gesundheitlichen Problemen wie Asthma, Arthritis, einer Herzrhythmusstörung und einem Hirnerkrankungszustand namens Normaldruckhydrozephalus.

Leslie spielte fast 50 Jahre lang die Rolle der Monica Quartermaine in der erfolgreichen Serie und prägte damit eine ganze Ära des US-Fernsehens. Sie war die dienstälteste Darstellerin der Show und wurde von ihren Fans und Kollegen für ihre Präsenz und Hingabe geschätzt. In den letzten Jahren sollen jedoch mehrere schwere Stürze die Dreharbeiten verzögert haben. "General Hospital"-Produzent Frank Valentini würdigte Leslie in einem bewegenden Statement auf Instagram: "Mit schwerem Herzen verabschiede ich mich von meiner lieben Kollegin und Freundin Leslie Charleson. Sie war nicht nur der Kern der Quartermaine-Familie, sondern auch ein zentraler Bestandteil unseres gesamten Teams." In den sozialen Medien brachten Fans ihre Trauer und Bewunderung gleichermaßen zum Ausdruck und lobten Leslie als "Ikone" und "Legende".

Leslie blickte vor ihrem Tod auf eine lange Karriere zurück. Die US-Amerikanerin begann ihre Arbeit vor der Kamera schon im Jahr 1964 und gastierte seither in bekannten Shows wie "Happy Days" und "The Streets of San Francisco". Neben ihrem Engagement für die Schauspielerei setzte sie sich auch privat für Brustkrebs-Aufklärung ein, da ihre Figur Monica Mitte der 90er-Jahre mit der Krankheit diagnostiziert wurde.

